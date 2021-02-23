Какие возможности для физлиц-предпринимателей открывает карта ПриватБанка “Ключ к счету”

"С картой "Ключ к счету" воспользоваться деньгами могу в любое время и в любом месте: снять наличные через любой банкомат – пожалуйста, рассчитаться в Интернете – пожалуйста, оплатить покупки в магазине – пожалуйста (даже без комиссии)"! — делится опытом использования карты ПриватБанка "Ключ к счету" предприниматель Александр Копаев.

Действительно, главное преимущество карты ПриватБанка "Ключ к счету" — прямой доступ к счету предприятия "2600", что избавляет предпринимателя от необходимости переводить средства на другие карты. В этом и заключается ее основное отличие от обычных корпоративных карт.

Привет диджитализация!

Карта ПриватБанка "Ключ к счету" — своеобразный билет в будущее! Такой "пластик" полностью диджитализирует управление средствами предприятия, позволяя проводить онлайн любые расчеты, связанные с бизнесом.

Владелец карты может просматривать выписки по счету в режиме 24/7/365 через банкоматы, терминалы самообслуживания, SMS-банкинг или приложение Приват24. Дополнительным бонусом станет упрощение бухгалтерской отчетности перед налоговой службой. Ведь движение денег по карте будет отражено на балансе счета компании. Все эти опции не только упрощают жизнь предпринимателю, но и экономят время, которое можно посвятить решению новых бизнес-задач или отдыху.

Операции с наличными деньгами также упрощаются. Карта ПриватБанка "Ключ к счету" позволяет предпринимателю отказаться от чековой книжки с ее высокими тарифами на снятие наличных. Ведь наличку с такой карты можно без дополнительной комиссии получить в любом банкомате на территории Украины. В соответствии со стандартными настройками с карты "Ключ к счету" в банкомате можно снимать до 60 тыс. грн в сутки, но не более 20 тыс. грн за 3 часа. Важно понимать, что согласно установленным тарифам комиссия за снятие наличных с карты составляет 1% в Украине, 2% — за рубежом.

Важно отметить, что карта ПриватБанка "Ключ к счету"открывает круглосуточный доступ не только к собственным, но и к кредитным средствам предприятия. В ПриватБанке предпринимателям предлагают кредиты на оборотные средства сроком до 3 лет и финансирование инвестиционных целей до 5 лет. Подать заявку на кредитование можно непосредственно на сайте ПриватБанка.

Более удобными становятся и операции с инвалютой. Деньги на карте "Ключ к счету" автоматически конвертируются по курсу ПриватБанка благодаря чему владельцу карты не придется покупать иностранную валюту для командировок за рубеж. Находясь за пределами Украины такой картой можно будет беспрепятственно оплачивать любые покупки. Как отмечают в ПриватБанке, декларировать средства на карте при выезде за рубеж также не нужно. Эти опции делают такой "пластик" от ПриватБанка особенно удобным для тех предпринимателей, чей бизнес связан с частыми поездками за рубеж. Им можно порекомендовать карту "Ключ к счету" World с дополнительными привилегиями для путешествующих, о которых подробнее пойдет речь ниже.

Только для первых лиц

Так как карта "Ключ к счету" открывает непосредственный доступ к основному счету бизнеса, в ПриватБанке ее оформляют только лицам, с правом первой финансовой подписи. Это может быть ТОП-менеджер предприятия или частный предприниматель (ФЛП). Последний, по желанию, может оформить нотариально заверенную доверенность на распоряжение счетом на другое лицо, которое также получит право рассчитываться картой ПриватБанка "Ключ к счету".

Получить карту "Ключ к счету" мгновенного выпуска можно бесплатно в момент открытия счета предприятия или ФЛП. Замена такой карты также будет происходить мгновенно. Причем, новую карту могут доставить по указанному адресу. Более того, владелец такой карты в Приват24 может создавать новые виртуальные карты и расплачиваться ими за товары и услуги при помощи смартфона или другого гаджета через Apple Pay или Google Pay.

Тех, кто хочет пользоваться привилегиями более статусного карточного продукта или, попросту, часто путешествует по делам бизнеса, может заинтересовать карта "Ключ к счету" World с фотографией владельца, встроенным ЧИПом и технологией бесконтактной оплаты PayPass.

Оформление карты "Ключ к счету" World обойдется в 100 грн. Однако этот разовый платеж с лихвой компенсируют скидки до 30% в партнерских заведениях программы ПриватБанка "Дисконтний клуб". А дополнительный комфорт в путешествиях подарит программа "LОUNGЕ" от Mastercard, открывающая доступ в бизнес-зал Mastercard столичного аэропорта "Борисполь" и прохождение таможенного, паспортного контроля и сдачи багажа без очередей в рамках сервиса Fast Line в зоне вылетов аэропортов Борисполь (терминалы D и F) и Жуляны. Заказать карту "Ключ к счету" World и отслеживать ее готовность можно на сайте ПриватБанка.

Вишенка на торте — программы лояльности Mastercard

Приятным дополнительным бонусом для владельцев карт ПриватБанка "Ключ к счету" и "Ключ к счету" World становится участие в программах лояльности платежной системы Mastercard.

Все без исключения карты Mastercard, выпущенные в Украине, можно зарегистрировать в программе лояльности Mastercard більше. После этого участники программы рассчитываясь картой за товары или услуги накапливают баллы. Их можно обменять на скидки партнеров программы, участие в акциях и т.п.

Держателям карт ПриватБанка "Ключ к счету" также доступна программа вознаграждений Mastercard для корпоративных клиентов. Участники этой программы также могут накапливать баллы и обменивать их на подарки.

С февраля 2021 года платежная система Mastercard для удобства пользователей объединила свои программы лояльности — программу вознаграждений Mastercard и Mastercard більше на одной платформе. Там же пользователи могут найти информацию о доступных для их карты премиальных сервисах Mastercard.