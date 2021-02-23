Які можливості для фізосіб-підприємців відкриває карта ПриватБанку "Ключ до рахунку"

"З картою "Ключ до рахунку" скористатися грошима можу в будь-який час і в будь-якому місці: зняти готівку через будь-який банкомат — будь ласка, розрахуватися в Інтернеті — будь ласка, оплатити покупки в магазині — будь ласка (навіть без комісії)"! — ділиться досвідом використання картки ПриватБанку "Ключ до рахунку" підприємець Олександр Копаев.

Дійсно, головна перевага картки ПриватБанку "Ключ до рахунку" — прямий доступ до рахунку підприємства "2600", що позбавляє підприємця від необхідності переводити кошти на інші карти. В цьому і полягає її основна відмінність від звичайних корпоративних карт.

Привіт діджіталізація!

Карта ПриватБанку "Ключ до рахунку" — своєрідний квиток в майбутнє! Такий "пластик" повністю діджіталізірует управління коштами підприємства, дозволяючи проводити онлайн будь-які розрахунки, пов'язані з бізнесом.

Власник картки може переглядати виписки по рахунку в режимі 24/7/365 через банкомати, термінали самообслуговування, SMS-банкінг або додаток Приват24. Додатковим бонусом стане спрощення бухгалтерської звітності перед податковою службою. Адже рух грошей по карті буде відображено на балансі рахунку компанії. Всі ці опції не тільки спрощують життя підприємцю, але і економлять час, який можна присвятити вирішенню нових бізнес-завдань або відпочинку.

Операції з готівкою також спрощуються. Карта ПриватБанку "Ключ до рахунку" дозволяє підприємцю відмовитися від чекової книжки з її високими тарифами на зняття готівки. Адже готівку з такої карти можна без додаткової комісії отримати в будь-якому банкоматі на території України. У відповідності зі стандартними настройками з карти "Ключ до рахунку" в банкоматі можна знімати до 60 тис. Грн на добу, але не більше 20 тис. Грн за 3 години. Важливо розуміти, що згідно з установленими тарифами комісія за зняття готівки з картки становить 1% в Україні, 2% — за кордоном.

Важливо відзначити, що карта ПриватБанку "Ключ до рахунку" відкриває цілодобовий доступ не тільки до власних, а й до кредитних коштів підприємства. У ПриватБанку підприємцям пропонують кредити на обігові кошти строком до 3 років і фінансування інвестиційних цілей до 5 років. Подати заявку на кредитування можна безпосередньо на сайті ПриватБанку.

Більш зручними стають і операції з інвалютою. Гроші на мапі "Ключ до рахунку" автоматично конвертуються за курсом ПриватБанку завдяки чому власнику карти не доведеться купувати іноземну валюту для відряджень за кордон. Перебуваючи за межами України такою картою можна буде безперешкодно оплачувати будь-які покупки. Як відзначають у ПриватБанку, декларувати кошти на карті при виїзді за кордон також не потрібно. Ці опції роблять такий "пластик" від ПриватБанку особливо зручним для тих підприємців, чий бізнес пов'язаний з частими поїздками за кордон. Їм можна порекомендувати карту "Ключ до рахунку" World з додатковими привілеями для подорожуючих, про які докладніше йтиметься нижче.

Тільки для перших осіб

Так як карта "Ключ до рахунку" відкриває безпосередній доступ до основного рахунку бізнесу, в ПриватБанку її оформляють тільки особам, з правом першої фінансової підпису. Це може бути ТОП-менеджер підприємства або приватний підприємець (ФОП). Останній, за бажанням, може оформити нотаріально завірену довіреність на розпорядження рахунком на іншу особу, яке також отримає право розраховуватися карткою ПриватБанку "Ключ до рахунку".

Отримати карту "Ключ до рахунку" миттєвого випуску можна безкоштовно в момент відкриття рахунку підприємства або ФОП. Заміна такої карти також відбуватиметься миттєво. Причому, нову карту можуть доставити за вказаною адресою. Більш того, власник такої карти в Приват24 може створювати нові віртуальні картки і розплачуватися ними за товари і послуги за допомогою смартфона або іншого гаджета через Apple Pay або Google Pay.

Тих, хто хоче користуватися привілеями більш статусного карткового продукту або, попросту, часто подорожує у справах бізнесу, може зацікавити карта "Ключ до рахунку" World з фотографією власника, вбудованим чіпом і технологією безконтактної оплати PayPass.

Оформлення карти "Ключ до рахунку" World обійдеться в 100 грн. Однак цей разовий платіж з лишком компенсують знижки до 30% в партнерських закладах програми ПриватБанку "Дисконтний клуб". А додатковий комфорт в подорожах подарує програма "LОUNGЕ" від Mastercard, що відкриває доступ в бізнес-зал Mastercard столичного аеропорту "Бориспіль" і проходження митного, паспортного контролю і здачі багажу без черг в рамках сервісу Fast Line в зоні вильотів аеропортів Бориспіль (термінали D і F) і Жуляни. Замовити карту "Ключ до рахунку" World і відслідковувати її готовність можна на сайті ПриватБанку.

Вишенька на торті — програми лояльності Mastercard

Приємним додатковим бонусом для власників карт ПриватБанку "Ключ до рахунку" і "Ключ до рахунку" World стає участь в програмах лояльності платіжної системи Mastercard.

Всі без винятку карти Mastercard, випущені в Україні, можна зареєструвати в програмі лояльності Mastercard более. Після цього учасники програми розраховуючись карткою за товари або послуги накопичують бали. Їх можна обміняти на знижки партнерів програми, участь в акціях і т.п.

Власникам карток ПриватБанку "Ключ до рахунку" також доступна програма винагород Mastercard для корпоративних клієнтів. Учасники цієї програми також можуть накопичувати бали і обмінювати їх на подарунки.

З лютого 2021 року платіжна система Mastercard для зручності користувачів об'єднала свої програми лояльності — програму винагород Mastercard і Mastercard более на одній платформі. Там же користувачі можуть знайти інформацію про доступні для їх карти преміальних сервісах Mastercard.