Возмущенные тарифной политикой Витренко активисты продолжат акции протеста по всей стране

Активисты требует остановить повышение тарифов и снизить цены на газ

Активисты движения «Тарифный майдан» не планируют завершать свои акции протеста, а наоборот – придать им более широкого охвата и масштабности. Об этом стало известно из одноименной группы в Facebook. Активисты движения выдвигают такие требования: остановить повышение и без того завышенных, по их мнению тарифов на коммунальные услуги, восстановить льготный тариф на первые 100 кВт/ч электроэнергии, а также снизить цену на газ для всего населения.

Первым решением на должности и.о. Министра энергетики Юрий Витренко отменил льготные 100 кВт/ч на электроэнергию объясняя это тем, что в Украине самый дешевый тариф на электроэнергию для населения среди стран Европы, а то что Украина является самой бедной страной Европы не является для него убедительным аргументом, возмущены активисты.

Они напоминают, что будучи кандидатом на должность министра, Юрий Витренко убеждал народных депутатов в том, что есть потенциал для снижения тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги, но после назначения наоборот – поднял тарифы на электроэнергию.

К тому, же, согласно планам правительства, тарифы на электроэнергию продолжат повышаться с 1 апреля – для первых 300 кВт/ч – 1,68 грн, а более 300 кВт/ч- 3,48 грн.

В статусе и.о. министра, Юрий Витренко назвал субсидии унижением достоинства граждан, высокие тарифы на газ – инструментом для обеспечения субсидий, а также посоветовал коллективу убыточного Восточного ГОКа поехать на заработки в Польшу. Вероятно, такие заявления Витренко стали дополнительным стимулом для акций протестов по всей стране.