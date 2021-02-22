Обурені тарифною політикою Вітренко активісти продовжать акції протесту по всій країні

Активісти вимагають зупинити підвищення тарифів і знизити ціни на газ.

Активісти руху «Тарифний майдан» не планують завершувати свої акції протесту, а навпаки — надати їм більш широкого охоплення та масштабності. Про це стало відомо з однойменної групи у Facebook. Активісти руху висувають такі вимоги: зупинити підвищення і без того завищених, на їхню думку тарифів на комунальні послуги, відновити пільговий тариф на перші 100 кВт/год електроенергії, а також знизити ціну на газ для всього населення.

Першим рішенням на посаді в. о. Міністра енергетики Юрій Вітренко скасував пільгові 100 кВт/год на електроенергію пояснюючи це тим, що в Україні найдешевший тариф на електроенергію для населення серед країн Європи, а те що Україна є найбіднішою країною Європи не є для нього переконливим аргументом, обурені активісти.

Вони нагадують, що будучи кандидатом на посаду міністра, Юрій Вітренко переконував народних депутатів в тому, що є потенціал для зниження тарифів на електроенергію та інші комунальні послуги, але після призначення навпаки — підняв тарифи на електроенергію.

До того, ж, згідно з планами уряду, тарифи на електроенергію продовжать підвищуватися з 1 квітня — для перших 300 кВт/год — 1,68 грн, а понад 300 кВт/год — 3,48 грн.

У статусі в. о. міністра, Юрій Вітренко назвав субсидії приниженням гідності громадян, високі тарифи на газ — інструментом для забезпечення субсидій, а також порадив колективу збиткового Східного ГЗК поїхати на заробітки до Польщі. Ймовірно, такі заяви Вітренка стали додатковим стимулом для акцій протестів по всій країні.