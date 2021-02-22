Съезд прихожан и священников УПЦ обратился к представителям власти с просьбой вмешаться в ситуацию с захватом храмов

На съезд прибыло более 330 представителей церковных приходов из 14 областей Украины.

В понедельник, 22 февраля, в Киево-Печерской Лавре состоялся съезд представителей церковных общин и священнослужителей Украинской православной церкви, посвященный ситуации с захватом ее храмов и препятствованием проведению богослужений. Об этом сообщает корреспондент "Реалиста", присутствовавший на мероприятии.

На съезд прибыло более 330 представителей церковных приходов из 14 областей Украины. В своих выступлениях участники съезда рассказали о конкретных ситуациях, сложившихся в их епархиях, которые, по их мнению, нарушают не только их права, как прихожан УПЦ, но и конституционные права, как граждан Украины.

"На сегодняшний день более 200 храмов нашей церкви являются захваченными. И на этот съезд прибыли люди, представители церковных приходов, у которых захватили храмы, и которые сейчас молятся в приспособленных помещениях, то есть в сельских хатах. Они приехали, чтобы увидеть друг друга, обсудить сложившеюся ситуацию и поделиться мыслями, как жить дальше. Это была именно инициатива людей. Они обратились к Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, и он благословил проведение такого форума. А возглавил съезд митрополит Бориспольский и Броварской Антоний", — отметил заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ протоирей Николай Данилевич.

Глава юридического отдела УПЦ протоирей Александр Бахов добавил, что захват храмов и религиозных общин УПЦ противоправным образом продолжается с 2014 года. По его словам, зафиксировано около 500 случаев, связанных с захватом, незаконной перерегистрацией и другими незаконными действиями по отношению к религиозным общинам УПЦ. В связи с этим на съезде был принят ряд обращений — к президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру, народным депутатам объединения "За конфессионный мир".

"Люди хотят молиться в той церкви, в которой они родились, были окрещены, в которой они венчались. Действительно, есть переходы, когда община принимает решение, и меняет свое подчинение — таких случаев мы зафиксировали около сотни. Но есть случаи, когда без ведома религиозной общины, в противоправный способ, с нарушением закона, происходит тайная перерегистрация, захват храмов, избиение людей, срезание замков. Именно против этого мы выступаем", — подчеркнул протоирей Александр.

Он добавил, что съезд просить представителей власти отменить те законы, которые, по мнению представителей УПЦ, не отвечают Конституции Украины, и инициировать принятие новых законов, которые могли бы восстановить права верующих Украинской православной церкви.