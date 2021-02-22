З'їзд прихожан і священиків УПЦ звернувся до представників влади з проханням втрутитися в ситуацію із захопленням храмів

На з'їзд прибуло понад 330 представників церковних парафій з 14 областей України.

У понеділок, 22 лютого, у Києво-Печерській Лаврі відбувся з'їзд представників церковних громад і священнослужителів Української православної церкви, присвячений ситуації із захопленням її храмів і перешкоджанням проведенню богослужінь. Про це повідомляє кореспондент "Реаліста", який був присутній на заході.

На з'їзд прибуло понад 330 представників церковних парафій з 14 областей України. У своїх виступах учасники з'їзду розповіли про конкретні ситуації, що склалися в їхніх єпархіях, які, на їхню думку, порушують не тільки їхні права, як прихожан УПЦ, а й конституційні права, як громадян України.

"На сьогодні понад 200 храмів нашої церкви є захопленими. І на цей з'їзд прибули люди, представники церковних парафій, у яких захопили храми, і які зараз моляться в пристосованих приміщеннях, тобто в сільських хатах. Вони приїхали, щоб побачити одне одного, обговорити ситуацію, що склалася і поділитися думками, як жити далі. Це була саме ініціатива людей. Вони звернулися до Блаженнійшого митрополита Онуфрія, і він благословив проведення такого форуму. А очолив з'їзд митрополит Бориспільський і Броварський Антоній", — зазначив заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Микола Данилевич.

Голова юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов додав, що захоплення храмів і релігійних громад УПЦ протиправним чином триває з 2014 року. За його словами, зафіксовано близько 500 випадків, пов'язаних із захопленням, незаконною перереєстрацією та іншими незаконними діями щодо релігійних громад УПЦ. У зв'язку з цим на з'їзді був прийнятий ряд звернень — до президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, народних депутатів об'єднання "За конфесійний мир".

"Люди хочуть молитися в тій церкві, у якій вони народилися, були охрещені, у якій вони вінчалися. Дійсно, є переходи, коли громада приймає рішення, і змінює своє підпорядкування — таких випадків ми зафіксували близько сотні. Але є випадки, коли без відома релігійної громади, у протиправний спосіб, з порушенням закону, відбувається таємна перереєстрація, захоплення храмів, побиття людей, зрізання замків. Саме проти цього ми виступаємо", — підкреслив протоієрей Олександр.

Він додав, що з'їзд проситиме представників влади скасувати ті закони, які, на думку представників УПЦ, не відповідають Конституції України, та ініціювати ухвалення нових законів, які могли б відновити права віруючих Української православної церкви.