На трассе "Киев-Чернигов" разбились пять машин: есть погибшие

Дорога заблокирована, на месте работают спасатели, медики и полиция

На автодороге в направлении села Залесье Киевской произошла масштабная авария, разбились пять автомобилей, не менее двух человек погибли. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

"Информируем вас о том, что на автодороге вблизи села Залесье, в направлении Киева случилась аварий с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.", — сообщили правоохранители.

[ + – ] Место аварии на трассе "Киев-Бровары"

Как отмечается, в настоящее время на месте работают спасатели, медики и следователи. Патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на участке временно заблокировано движение.

Момент аварии записал видеорегистратор грузовика. На видео видно, как водитель красной легковой машины теряет управление, налетает на отбойник, переворачивается и таранит машины, которые едут по встречной полосе.