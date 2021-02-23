На трасі "Київ-Чернігів" розбилися п'ять машин: є загиблі

Дорога заблокована, на місці працюють рятувальники, медики і поліція

На автодорозі в напрямку села Залісся Київської області сталася масштабна аварія, розбилися п'ять автомобілів, не менше двох людей загинули. Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

"Інформуємо вас про те, що на автодорозі поблизу села Залісся, у напрямку Києва, трапилася аварія за участю п'яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані", — повідомили правоохоронці.

[ + – ] Місце аварії на трасі "Київ-Бровари"

Як наголошується, наразі на місці працюють рятувальники, медики і слідчі. Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на ділянці тимчасово заблоковано рух.

Момент аварії записав відеореєстратор вантажівки. На відео видно, як водій червоної легкової машини втрачає управління, налітає на відбійник, перевертається і таранить машини, які їдуть по зустрічній смузі.