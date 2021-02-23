Полицейские составили рейтинг самых криминальных районов столицы

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 33 955 преступлений.

Правоохранители составили рейтинг самых криминальных районов Киева. По их данным, в 2020 году уровень преступности снизился на 28,4% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

По словам и.о. заместителя начальника столичной полиции Юлии Гирдвилис, за прошедшие пять месяцев (с 1 сентября 2020 по 31 января 2021) в Киеве было зарегистрировано 7 092 уголовных преступлений. Всего в 2020 году было зафиксировано 33 955 преступлений. Для сравнения: в 2019 году – 47 411 преступлений.

Первое место в рейтинге занимает Шевченковский район (4634 преступления: 12 убийств и 2 изнасилования).

На втором – Днепровский район (3939 преступлений: 5 убийств, разбойные нападения и 2 изнасилования).

На третьем – Соломенский район (3860 преступлений, больше всего – краж и разбоев).

Четвертое место занимает Оболонский район (3524 преступления: 2 изнасилования, 8 убийств и 1636 кражи), 5-е – Деснянский район (3022 преступления: 12 убийств и 2 изнасилования).

На шестом – Дарницкий район (2999 преступлений: 6 убийств и одно изнасилование). Седьмая позиция – Святошинский район(2884 преступления: 4 убийства, разбои и одно изнасилование).

На восьмом – Печерский район (2537 преступлений: только разбои и кражи).

На девятом – Голосеевский район (2317 преступления: 5 изнасилований и 11 убийств).

Самым спокойным оказался Подольский район (2106 преступлений: 5 убийств).

По словам правоохранителей, больше всего краж в Днепровском районе, убийств – в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском, разбоев – в Святошинском районе. Больше всего изнасилований в Голосеевском районе.

Кстати, в 2018 году наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Шевченковском и Соломенском районах: 5421 и 4256 инцидентов. А в 2019 году во всей Украине было зафиксировано наименьшее количество совершенных тяжких преступлений за годы независимости. В 2019 году полиция раскрыла почти каждое второе преступление (186 тыс. из 418 тыс.). Следователи сообщили о подозрении 110 тыс. человек.