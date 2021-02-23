Поліцейські склали рейтинг найбільш кримінальних районів столиці

Усього у 2020 році в Києві було зафіксовано 33 955 злочинів.

Правоохоронці склали рейтинг найбільш кримінальних районів Києва. За їхніми даними, у 2020 році рівень злочинності знизився на 28,4% порівняно з 2019 роком.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

За словами в.о. заступника начальника столичної поліції Юлії Гірдвіліс, за минулі п'ять місяців (з 1 вересня 2020 по 31 січня 2021) у Києві було зареєстровано 7 092 кримінальних злочинів. Усього у 2020 році було зафіксовано 33 955 злочинів. Для порівняння: у 2019 році — 47 411 злочинів.

Перше місце в рейтингу посідає Шевченківський район (4634 злочини: 12 вбивств і 2 згвалтування).

На другому — Дніпровський район (3939 злочинів: 5 вбивств, розбійних нападів та 2 зґвалтування).

На третьому — Солом'янський район (3860 злочинів, найбільше — крадіжок і розбоїв).

Четверте місце посідає Оболонський район (3524 злочини: 2 згвалтування, 8 вбивств і одна тисяча шістсот тридцять шість крадіжок), 5-е — Деснянський район (3022 злочини: 12 вбивств і 2 згвалтування).

На шостому — Дарницький район (2999 злочинів: 6 вбивств і одне згвалтування). Сьома позиція — Святошинський район (2884 злочини: 4 вбивства, розбої і одне згвалтування).

На восьмому — Печерський район (2537 злочинів: тільки розбої і крадіжки).

На дев'ятому — Голосіївський район (2317 злочини: 5 згвалтувань і 11 вбивств).

Найспокійнішим виявився Подільський район (2106 злочинів: 5 вбивств).

За словами правоохоронців, найбільше крадіжок у Дніпровському районі, вбивств — у Шевченківському, Деснянському і Голосіївському, розбоїв — у Святошинському районі. Найбільше згвалтувань у Голосіївському районі.

До речі, у 2018 році найбільшу кількість правопорушень зафіксовано в Шевченківському і Солом'янському районах: 5421 і 4256 інцидентів. А у 2019 році в усій Україні було зафіксовано найменшу кількість скоєних тяжких злочинів за роки незалежності. У 2019 поліція розкрила майже кожен другий злочин (186 тис. з 418 тис.). Слідчі повідомили про підозру 110 тис. чоловік.