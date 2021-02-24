Как легализовать пристройку: советы юристов

Начало возведение любого объекта недвижимости начинается с получения разрешительной документации. Получают ее в уполномоченных государственных органах. При отсутствии разрешительных документов на строительство, объект недвижимости считается самостроем, который нужно узаконивать. В большинстве случаев получать согласие соседей на оформление документов на дом не нужно. Однако на практике существуют ситуации, при которых без согласия от соседей получить документы невозможно.

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В каких случаях необходимо получать согласие на оформление самостроя?

Чаще всего получать согласие соседей на легализацию самостроя необходимо, если объект был возведен с нарушениями санитарно-бытовых и строительных норм или требований к пожарной безопасности.

К таковым строениям можно отнести:

· пристройки к многоэтажным домам (балконы, дополнительные выходы и т.д.);

· расширения уже существующих балконов на 2-х и выше этажах;

· индивидуальные дома и любые пристройки без соблюдения красных линий и т.д.

Можно ли оформить самострой без согласования с соседями?

При возведении зданий и сооружений с явными нарушениями, которые влияют на соседей, очень трудно получить их согласие. Это еще может усугубляться уже существующим конфликтом. Самострой может снижать поток света в помещение соседа или вызывать плесень на стенах из-за недостатка вентиляции, находиться слишком близко к выезду машин или строению соседа и т.д.

В таких случаях получить согласие невозможно, т.к. самострой нарушает их права. Сосед имеет право подать в суд. И чаще всего такие ситуации решаются в пользу истца.

Однако если самострой не имеет нарушений, то для узаконивания достаточно собрать все необходимые документы и обратиться в соответствующие органы. Процедура легализации будет зависеть от объекта недвижимости:

· для домов до 500 и более 500 кв.м.;

· для домов, возведенных до 1992 года;

· для домов до 300 кв.м., возведенных в 1992-2015 годах;

· для объектов недвижимости СС1, СС2 и СС3 класса последствий.

В том случае, если соседи против, узаконивание происходит через суд. Необходимо иметь ввиду, что если будут найдены нарушения, то суд может постановить снести самострой.

Следует отметить, что правильно оформленную недвижимость владелец может использовать по своему назначению: продать, подарить, оставить в наследство и т.д. Если документов на строение нет, тогда помимо сложностей с соседями возможно наложение штрафа на владельца.

Если у Вас есть любой самострой, его необходимо узаконить в самые короткие сроки. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами опытных экспертов.