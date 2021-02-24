Як легалізувати прибудову: поради юристів

Початок зведення будь-якого об'єкта нерухомості починається з отримання дозвільної документації. Отримують її в уповноважених державних органах. При відсутності дозвільних документів на будівництво, об'єкт нерухомості вважається самобудом, який потрібно узаконювати. У більшості випадків отримувати згоду сусідів на оформлення документів на будинок не потрібно. Однак на практиці існують ситуації, за яких без згоди від сусідів отримати документи неможливо.

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У яких випадках необхідно отримувати згоду на оформлення самобуду?

Найчастіше отримувати згоду сусідів на легалізацію самобуду необхідно, якщо об'єкт був зведений з порушеннями санітарно-побутових і будівельних норм або вимог до пожежної безпеки.

До таких будівель можна віднести:

· Прибудови до багатоповерхових будинків (балкони, додаткові виходи тощо);

· Розширення вже існуючих балконів на 2-х і вище поверхах;

· Індивідуальні будинки і будь-які прибудови без дотримання червоних ліній тощо

Чи можна оформити самобуд без узгодження з сусідами?

При зведенні будинків і споруд з явними порушеннями, які впливають на сусідів, дуже важко отримати їхню згоду. Це ще може посилюватися вже існуючим конфліктом. Самобуд може знижувати потік світла в приміщення сусіда або викликати цвіль на стінах через нестачу вентиляції, бути дуже близько до виїзду машин або будови сусіда тощо.

У таких випадках отримати згоду неможливо, тому що самобуд порушує їхні права. Сусід має право подати до суду. І найчастіше такі ситуації вирішуються на користь позивача.

Однак якщо самобуд не має порушень, то для узаконення досить зібрати всі необхідні документи і звернутися до відповідних органів. Процедура легалізації буде залежати від об'єкта нерухомості:

· Для будинків до 500 і більше 500 кв.м .;

· Для будинків, зведених до 1992 року;

· Для будинків до 300 кв.м., зведених у 1992-2015 роках;

· Для об'єктів нерухомості СС1, СС2 і СС3 класу наслідків.

У тому випадку, якщо сусіди проти, узаконення відбувається через суд. Необхідно мати на увазі, що якщо будуть знайдені порушення, то суд може постановити знести самобуд.

Варто зазначити, що правильно оформлену нерухомість власник може використовувати за своїм призначенням: продати, подарувати, залишити в спадок тощо. Якщо документів на будову немає, тоді, крім складнощів із сусідами, можливе накладення штрафу на власника.

Якщо у вас є самобуд, його необхідно узаконити в найкоротші терміни. Для цього рекомендується скористатися послугами досвідчених експертів.