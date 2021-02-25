Офис Генпрокурора сообщил о подозрении Николаю Рудьковскому за похищение человека

Мотивами похищения экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского в 2012 году якобы стали перераспределение доходов и акцией компании.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему министру транспорта Украины Николаю Рудьковскому в деле о похищении депутата от "Слуги народа" Олега Семинского в 2012 году.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале Сергей Лещенко.

Николай Рудьковский признан организатором похищения. Кроме него подозрение предъявлено еще четырем лицам, в том числе представителям криминалитета.

Олег Семинский – бывший руководитель ЧАО "Нефтегаздобыча". Он был похищен в 2012 году и в течение трех лет принудительно содержался в неволе.

"По данным следствия, в начале 2012 года руководителя ведущей газодобывающей компании незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов США", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Мотивами уголовного преступления стало перераспределение доходов от деятельности предприятия, а также распределение акций между его бенефициарами.

Также наложен арест на 25 процентов акций компании " Нефтегаздобыча", которые принадлежат Рудковскому. Остальные акции принадлежат Ринату Ахметову.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Николай Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014). После разгона студенческого митинга 30 ноября 2013 года, Рудьковский написал заявление об уходе из Партии регионов.21 февраля 2014 года он был инициатором внесения на рассмотрение Верховной Радой Украины законопроекта импичмента Виктору Януковичу.

Отметим, в 2014 году политик выехал из Украины, а в мае 2018 года был задержан в ОАЭ якобы за поддельный иракский паспорт. При этом у него обнаружили несколько паспортов других стран. Позже полиция Объединенных Арабских Эмиратов отпустила ранее задержанного экс-министра транспорта. Информацию об иракском паспорте опровергли.

В сентябре 2018 года Рудьковского задержали уже в Москве. Как выяснилось, экс-министр был заочно арестован по ходатайству Следственного комитета еще в мае 2016 года.

По версии российского следствия, бывший народный депутат Украины является виновным в нападении на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года.

Напомним, в декабре 2019 года Московский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего народного депутата Украины и экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, которого обвинили в нападении на посольство РФ в Киеве.