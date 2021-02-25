Офіс Генпрокурора повідомив про підозру Миколу Рудьковського за викрадення людини

Колишній керівник ПрАТ "Нафтогазвидобування" Олег Семінський був викрадений у 2012 році і протягом трьох років примусово утримувався в неволі.

Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишньому міністру транспорту України Миколу Рудьковського в справі про викрадення депутата від "Слуги народу" Олега Семінського у 2012 році.

Про це повідомив у себе в Telegram-каналі Сергій Лещенко.

Микола Рудьковський визнаний організатором викрадення. Крім нього, підозру пред'явлено ще чотирьом особам, у тому числі представникам криміналітету.

Олег Семінський — колишній керівник ПрАТ "Нафтогазвидобування". Він був викрадений у 2012 році і протягом трьох років примусово утримувався в неволі.

"За даними слідства, на початку 2012 року керівника провідної газодобувної компанії незаконно викрали і понад три роки утримували в нелюдських умовах, систематично катували і вимагали від нього і його родичів сплатити вигаданий борг у сумі 200 млн доларів США", — йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Мотивами кримінального злочину став перерозподіл доходів від діяльності підприємства, а також розподіл акцій між його бенефіціарами.

Також накладено арешт на 25 відсотків акцій компанії "Нафтогазвидобування", які належать Рудьковському. Решта акцій належать Рінату Ахметову.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

Микола Рудьковський був міністром транспорту і зв'язку часів президентства Віктора Ющенка, екс-нардеп VII скликання від Партії регіонів (2012-2014). Після розгону студентського мітингу 30 листопада 2013 року, Рудьковський написав заяву про звільнення з Партії регіонів. 21 лютого 2014 року він був ініціатором внесення на розгляд Верховною Радою України законопроекту імпічменту Вікторі Януковича.

Зазначимо, що у 2014 році політик виїхав з України, а в травні 2018 року був затриманий в ОАЕ нібито за підроблений іракський паспорт. При цьому в нього виявили кілька паспортів інших країн. Пізніше поліція Об'єднаних Арабських Еміратів відпустила раніше затриманого екс-міністра транспорту. Інформацію про іракський паспорт спростували.

У вересні 2018 року Рудьковського затримали вже в Москві. Як з'ясувалося, екс-міністр був заочно арештований за клопотанням Слідчого комітету ще в травні 2016 року.

За версією російського слідства, колишній народний депутат України є винним у нападі на російське посольство в Києві 14 червня 2014 року.

Нагадаємо: у грудні 2019 Московський міський суд засудив до двох років колонії загального режиму колишнього народного депутата України і екс-міністра транспорту і зв'язку Миколу Рудьковського, якого звинуватили в нападі на посольство РФ у Києві.