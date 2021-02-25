Россияне продвигают свои продукты в Украине с помощью Ukrainian Gaming Week-2021 – расследование

Мероприятие Ukrainian Gaming Week-2021 в отеле Premier Palace, в списке гостей которого числятся народные депутаты и до недавнего времени глава украинского регулятора игорного бизнеса Иван Рудой (который позже выбыл), столкнулось с протестами активистов ОО "Національний спротив", которые связывают его с российским бизнесом.

Об этом пишет "Голос".

"Представители "Національний спротив" пришли под стены Premier Palace, чтобы спросить участников рынка гемблинга, не стыдно ли им участвовать в мероприятиях Ukrainian Gaming Week, организованных компанией страны-агрессора Expo-Smile… Семь лет идет война. Семь лет погибают украинцы от пуль подонков. И эти подонки содержатся на налоги российских компаний, которым не место в Украине", – заявили активисты.

Собственником и организатором "Gaming Week" является Smileexpo с офисом в Москве. Как говорится в материале, именно россияне на российских номерах якобы приезжали в один из экспо-центров столицы, чтобы договориться о выставке UGW-2021. Площадки им отказали и выставку пришлось перенести за пределы столицы и на другую дату.

Руководитель ("формальный", как пишет издание) Smileexpo Анна Ластовка на подкасте с Лаврентием Губиным утверждала, что россияне в проведении выставок не участвуют. В то же время персона самого Губина вызывает вопросы – он работал с российским казино "Шангри Ла" холдинга Storm International Майкла Боттчера.

"У Боттчера не было собственных денег, чтобы открыть казино, и российские бизнесмены приглашали его как управляющего партнера. За несколько лет Storm International открыла игорные залы Kings, Queens, Wells Fargo. Боттчер приложил руку к открытию в гостинице "Метрополь" казино, принадлежавшего структурам бизнесмена Алимжана Тохтахунова, известного в определенных кругах как Тайванчик", — пишет "Форбс" о Storm International.

Лаврентий Губин назначен бренд-амбассадором Ukrainian Gaming Week-2021, и, по мнению СМИ, может якобы исполнять роль куратора выставки от россиян, целью которых является проталкивание российских продуктов на украинский рынок.

В списке партнеров Ukrainian Gaming Week-2021 есть российский портал Casino Gossip с рядом гемблинговых изданий из РФ, Rosloto и другие компании.

"Мероприятие организовано, похоже, представителями российской игорной индустрии и для представителей этой индустрии, которые почувствовали "запах свежего мяса" в лице украинского рынка и начинающих на нем работать компаний. Всучить им свой программный продукт, оборудование, задешево вложиться в украинскую компанию, с перспективой затем ее постоянно и максимально доить, продавить собственную философию, основа которой — "бери по максимуму, отдавай по минимуму" — главная цель ивента", – заявил эксперт, отказавшийся участвовать в UGW.

На UGW также был заявлен известный лоббисткими скандалами "слуга народа" Марьян Заблоцкий. Чуть ранее он продвигал в Раде ряд лоббистских проектов по игорке и, как пишет издание, "факт, что прибыль может идти от российской игорки, Заблоцкого не слишком смущает".

Участвует в конференции и бизнесмен с российскими корнями Борис Баум. Он является куратором от ОПУ по вопросу легализации игорного бизнеса, и именно с ним эксперты связывают проблемы в законодательстве о легализации игорного бизнеса в Украине.