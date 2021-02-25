Росіяни просувають свої продукти в Україні за допомогою Ukrainian Gaming Week-2021 — розслідування

Захід Ukrainian Gaming Week-2021 готелі Premier Palace, у списку гостей якого є народні депутати і до недавнього часу голова українського регулятора грального бізнесу Іван Рудий (який пізніше вибув), зіткнувся з протестами активістів ГО "Національний спротив", які пов'язують його з російським бізнесом.

Про це пише "Голос".

"Представники "Національного спротиву" прийшли під стіни Premier Palace, щоб запитати учасників ринку гемблінгу, чи не соромно їм брати участь у заходах Ukrainian Gaming Week, організованих компанією країни-агресора Expo-Smile... Сім років йде війна. Сім років гинуть українці від куль покидьків. І ці покидьки живуть на податки російських компаній, яким не місце в Україні", — заявили активісти.

Власником і організатором "Gaming Week" є Smileexpo з офісом у Москві. Як зазначається в матеріалі, саме росіяни на російських номерах нібито приїжджали в один з експоцентрів столиці, щоб домовитися про виставку UGW-2 021. Майданчики їм відмовили і виставку довелося перенести за межі столиці і на іншу дату.

Керівник ( "формальний", як пише видання) Smileexpo Анна Ластівка на подкасті з Лаврентієм Губіним стверджувала, що росіяни в проведенні виставок не беруть участь. У той же час персона самого Губіна викликає питання — він працював з російським казино "Шангрі Ла" холдингу Storm International Майкла Боттчера.

"У Боттчера не було власних грошей, щоб відкрити казино, і російські бізнесмени запрошували його як керівного партнера. За кілька років Storm International відкрила гральні зали Kings, Queens, Wells Fargo. Боттчер доклав руку до відкриття в готелі "Метрополь" казино, яке належало структурам бізнесмена Алімжана Тохтахунова, відомого в певних колах як Тайванчик", — пише "Форбс" про Storm International.

Лаврентій Губін призначений бренд-амбасадор Ukrainian Gaming Week-2021, і, на думку ЗМІ, може нібито виконувати роль куратора виставки від росіян, метою яких є просування вітчизняних товарів на український ринок.

У списку партнерів Ukrainian Gaming Week-2021 є російський портал Casino Gossip з рядом гемблінгових видань з РФ, Rosloto тощо.

"Захід організовано, схоже, представниками російської гральної індустрії і для представників цієї індустрії, які відчули "запах свіжого м'яса" в особі українського ринку і компаній-початківців на ньому. Вручити їм свій програмний продукт, обладнання, задешево вкластися в українську компанію, з перспективою потім її постійно і максимально доїти, продавити власну філософію, основа якої — "бери по максимуму, віддавай по мінімуму" — головна мета івенту", — заявив експерт, який відмовився брати участь в UGW.

На UGW також був заявлений відомий лобістськими скандалами "слуга народу" Мар'ян Заблоцький. Трохи раніше він просував у Раді ряд лобістських проектів і, як пише видання, "факт, що прибуток може йти від Росії, Заблоцького не надто бентежить".

Бере участь у конференції і бізнесмен з російським корінням Борис Баум. Він є куратором від ОПУ з питання легалізації грального бізнесу, і саме з ним експерти пов'язують проблеми в законодавстві щодо легалізації грального бізнесу в Україні.