Потерпевший в деле Стерненко рассказал о пытках, - СМИ

Экс-депутат Коминтерновского района Одесской области Сергей Щербич, пострадавший в уголовном деле в отношении активиста Сергея Стерненко, рассказал о похищении и пытках, по которым суд вынес обвинительный приговор активисту. Соответствующее видео, датированное 2015м годом, обнародовано изданием "Страна.UA"

"Мне позвонил Руслан Демчук, член Правого сектора, и захотел встретиться. На встрече присутствовал и радикал Сергей Стерненко… они пригласили меня присесть на заднее сидение машины Опель зелёного цвета с номерами ПТНХ. Меня привезли на какую-то закрытую территорию, вытащили из машины, кинули на пол. Избили ногами, потом обратно затащили в машину и буквально провезли метров 200 и завели в подвал. В подвале меня вновь кинули на пол, начали наносить мне удары ногами", — рассказал он.

Сергей Щербич также рассказал, что Демчук и Стерненко устроили допрос: "Они снимали меня на камеру и заставляли меня сказать, что я сепаратист и титушка. На что я им отвечал, что никогда не был сепаратистом и не был титушкой, я всегда вёл патриотический образ жизни", — подчеркнул он.

Потерпевший также отметил, что применяя пытки и шантаж активисты требовали от него сложить депутатские полномочия.

"Они пытали меня. И говорили о том, что я должен сложить полномочия депутата…При этом используя плоскогубцы выкрутили мне пальцы, били по коленным чашечкам и также стреляли из пистолета у меня возле головы. Они угрожали мне и моей семье, говоря о том, что я должен сложить полномочия депутата. Я согласился…", — рассказал он.

Вместе с тем, Сергей Щербич отметил, что после сложения полномочий эти активисты и дальше его преследовали: "Они приезжали туда, где я проживаю, и ловили меня, пытаясь нанести мне побои", — заявил он.