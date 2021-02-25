Потерпілий у справі Стерненко розповів про тортури, — ЗМІ

Екс-депутат Комінтернівського району Одеської області Сергій Щербич, потерпілий у кримінальній справі щодо активіста Сергія Стерненка, розповів про викрадення й катування, за якими суд виніс обвинувальний вирок активістові. Відповідне відео, датоване 2015-им роком, оприлюднено виданням "Страна.UA"

"Мені зателефонував Руслан Демчук, член Правого сектора, і захотів зустрітися. На зустрічі був присутній і радикал Сергій Стерненко... вони запросили мене сісти на заднє сидіння машини Опель зеленого кольору з номерами ПТНХ. Мене привезли на якусь закриту територію, витягли з машини, кинули на підлогу. Побили ногами, потім назад затягли в машину і буквально провезли метрів 200 і завели в підвал. В підвалі мене знову кинули на підлогу, почали наносити мені удари ногами", — розповів він.

Сергій Щербич також розповів, що Демчук та Стерненко влаштували допит: "Вони знімали мене на камеру і змушували мене сказати, що я сепаратист і тітушка. На що я їм відповідав, що ніколи не був сепаратистом і не був тітушкою, я завжди вів патріотичний образ життя", — підкреслив він.

Потерпілий також зазначив, що застосовуючи тортури та шантаж активісти вимагали від нього скласти депутатські повноваження.

"Вони катували мене. І говорили про те, що я повинен скласти повноваження депутата... При цьому використовуючи плоскогубці викрутили мені пальці, били по колінним чашках і також стріляли з пістолета у мене біля голови. Вони погрожували мені і моїй родині, кажучи про те, що я повинен скласти повноваження депутата. Я погодився... ", — розповів він.

Разом з тим, Сергій Щербич зазначив, що після складання повноважень ці активісти і далі його переслідували: "Вони приїжджали туди, де я проживаю, і ловили мене, намагаючись завдати мені побої", — заявив він.