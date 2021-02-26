AB InBev Efes Украина подвела итоги 2020 года

Компания AB InBev Efes Украина, образованная в результате объединения крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes, объявила результаты работы за 2020 год.

В период адаптации к новой реальности при пандемии COVID-19 и непростых условий для бизнеса, AB InBev Efes Украина удалось продолжить развитие портфеля брендов и сохранить рыночные позиции при падении рынка пива, по данным компании Nielsen, на 1,9%. Также, по данным Nielsen, рост продемонстрировали бренды: "Белый Медведь" (+1,7 пп), "Старый Мельник из бочонка" (+0,2 пп), Velkopopovický Kozel (+0,3 пп). Показали традиционный рост и бренды премиального сегмента: Stella Artois (+0,1 пп) и Corona Extra (+0,2 пп). Квас "Село и люди" увеличил свою долю на рынке практически в два раза.

Новинка 2020 и первый в портфеле компании сидр "Де Сад" с момента выхода получил хорошие отзывы потребителей, что дает предпосылки для укрепления его позиций на рынке. Пополнение коснулось и безалкогольного сегмента: в частности, появления пива Bud Zero от культового бренда Bud. Также AB InBev Efes Украина начала импортировать на украинский рынок бренд испанского крафтового пива La Virgen, итальянского Birra del Borgo и безалкогольный Leffe Blond.

"Эпидемия COVID-19 оказала негативное влияние на отрасль и на бизнес в целом. Произошла смена традиционных форматов работы. Однако мы смогли не только быстро адаптироваться к изменениям, переведя сотрудников на удаленный формат работы, но и использовали эти изменения в свою пользу в перестройке бизнес-процессов: активно развивали дистанционные продажи и первые в отрасли запустили В2В платформу – "ВыBEERрай". Платформа дала возможность клиентам оформлять заказ онлайн в любое удобное время, видеть весь ассортимент компании на сайте и получать дополнительные бонусы. Это существенно помогло оптимизировать плодотворное сотрудничество. Мы также старались быть полезными обществу: реализовали ряд важных социальных инициатив в регионах, оказав помощь медикам и соцучреждениям. Мы поддержали важную как для нас, так и для бизнеса, ресторанную индустрию. Она переживает сейчас очень непростые времена и нуждается в помощи. В 2021 году мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем продолжать двигаться в выбранном направлении: поддерживать важные для общества инициативы, помогать партнерам и радовать наших потребителей отличным выбором очень вкусного пива", ― комментирует Дмитрий Шпаков, президент AB InBev Efes.

В частности, в 2020 году AB InBev Efes впервые в пивной индустрии запустила В2В-платформу ВиBEERрай. Это позволило партнерам компании заказывать продукцию онлайн 24/7, уменьшить социальные контакты и получать дополнительные бонусы.

Непосредственно в борьбе с COVID-19, AB InBev Efes Украина поддержала медиков, закупив 4 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 400 комплектов защитных костюмов, 1140 масок (FFP2) и 24 000 л дезинфицирующего средства для больниц и соцучреждений в домашних регионах. В рамках проекта #ПідтримуюЛікарів AB InBev Efes вместе с национальной сетью ресторанов MAFIA обеспечили горячими комплексными обедами медиков Киева, Харькова, Чернигова и Днепра.

В рамках Global beer responsible day (GBRD) компания AB InBev Efes Украина реализовала ряд проектов, чтобы в очередной раз привлечь внимание к ответственному потреблению алкогольных напитков и здоровому образу жизни. Реализованная в прошлом году на GBRD социальная кампания "Скажи: "НЕТ" вместе с популярной рэп-исполнительницей Алиной Паш еще раз напомнила, что безответственное потребление алкоголя уже не в моде. Певица приняла участие в съемках видеоролика, который раскрыл острую проблематику продажи алкоголя несовершеннолетним. Информационная кампания получила национальные охваты.

Также, по собственной инициативе, AB InBev Efes Украина добавила на этикетки своих брендов предупредительные пиктограммы и увеличила размеры надписи о запрете употребления алкоголя до 18 лет, об опасности употребления алкоголя беременными, людям с медицинскими противопоказаниями и о запрете вождения в нетрезвом состоянии.

В рамках реализации программы устойчивого развития AB InBev Efes Украина передала гуманитарную помощь в регионы с недостаточным водоснабжением. 10 400 упаковок питьевой воды были распределены между дошкольными учреждениями, школами и детскими домами в зоне разграничения на востоке Украины.

Компания AB InBev Efes Украина не останавливается на достигнутом и в 2021-м планирует дальнейшее развитие бизнеса и реализацию социально значимых инициатив.