AB InBev Efes Україна підбила підсумки 2020 року

Компанія AB InBev Efes Україна, утворена в результаті обʼєднання найбільшого у світі виробника пива Anheuser-Busch InBev (AB InBev) і регіональної пивоварної компанії з виробництва напоїв з провідними позиціями Anadolu Efes, оголосила результати роботи за 2020 рік.

У період адаптації до нової реальності при пандемії COVID-19 та непростих умов для бізнесу, AB InBev Efes Україна вдалося продовжити розвиток портфеля брендів і зберегти ринкові позиції при падінні ринку пива, за даними компанії Nielsen, на 1,9%. Також, за даними Nielsen, зростання продемонстрували бренди: "Білий Ведмідь" (+1,7 пп), "Старий Мельник з діжки" (+0,2 пп), Velkopopovický Kozel (+0,3 пп). Показали традиційне зростання і бренди преміального сегмента: Stella Artois (+0,1 пп) і Corona Extra (+0,2 пп). Квас "Село і люди" збільшив свою частку на ринку майже у два рази.

Новинка 2020 і перший у портфелі компанії сидр "Де Сад" з моменту виходу отримав позитивні відгуки споживачів, що дає передумови для зміцнення його позицій на ринку. Поповнення торкнулося і безалкогольного сегмента: зокрема, появи пива Bud Zero від культового бренду Bud. Також AB InBev Efes Україна почала імпортувати на український ринок бренд іспанського крафтового пива La Virgen, італійського Birra del Borgo і безалкогольний Leffe Blond.

"Епідемія COVID-19 негативно вплинула на галузь і на бізнес в цілому. Відбулася зміна традиційних форматів роботи. Однак, ми змогли не тільки швидко адаптуватися до змін, перевівши співробітників на віддалений формат роботи, але і використовували ці зміни у свою користь у перебудові бізнес-процесів: активно розвивали дистанційні продажі та перші в галузі запустили В2В платформу – "ВиBEERрай". Платформа дала можливість клієнтам оформляти замовлення онлайн в будь-який зручний час, бачити весь асортимент компанії на сайті й отримувати додаткові бонуси. Це істотно допомогло оптимізувати плідну співпрацю. Ми також намагалися бути корисними суспільству: реалізували ряд важливих соціальних ініціатив у регіонах, надавши допомогу медикам і соцустановам. Ми підтримали важливу як для нас, так і для бізнесу, ресторанну індустрію. Вона переживає зараз дуже непрості часи й потребує допомоги. У 2021 році ми не збираємося зупинятися на досягнутому, будемо продовжувати рухатися в обраному напрямку: підтримувати важливі для суспільства ініціативи, допомагати партнерам і дарувати радість нашим споживачам відмінним вибором дуже смачного пива", – коментує Дмитро Шпаков, президент AB InBev Efes.

Зокрема, у 2020 році AB InBev Efes вперше в пивній індустрії запустила В2В-платформу ВиBEERрай. Це дозволило партнерам компанії замовляти продукцію онлайн 24/7, зменшити соціальні контакти та отримувати додаткові бонуси.

Безпосередньо в боротьбі з COVID-19, AB InBev Efes Україна підтримала медиків, закупивши 4 апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), 400 комплектів захисних костюмів 1140 масок (FFP2) і 24 000 л дезинфекційного засобу для лікарень і соцустанов у домашніх регіонах. У рамках проєкту #ПідтрімуюЛікарів AB InBev Efes разом з національною мережею ресторанів MAFIA забезпечили гарячими комплексними обідами медиків Києва, Харкова, Чернігова і Дніпра.

В рамках Global beer responsible day (GBRD) компанія AB InBev Efes Україна реалізувала ряд проєктів, щоб у черговий раз привернути увагу до відповідального споживання алкогольних напоїв та здорового способу життя. Реалізована минулого року на GBRD соціальна кампанія "Скажи: "НІ" разом з популярною реп-виконавицею Аліною Паш ще раз нагадала, що безвідповідальне споживання алкоголю вже не в моді. Співачка взяла участь у зйомках відеоролика, який розкрив гостру проблематику продажу алкоголю неповнолітнім. Інформаційна кампанія отримала національні охоплення.

Також, за власною ініціативою, AB InBev Efes Україна додала на етикетки своїх брендів попереджувальні піктограми і збільшила розміри напису про заборону вживання алкоголю до 18 років, про небезпеку вживання алкоголю вагітними, людям з медичними протипоказаннями і про заборону водіння в нетверезому стані.

У рамках реалізації програми сталого розвитку AB InBev Efes Україна передала гуманітарну допомогу в регіони з недостатнім водопостачанням. 10 400 упаковок питної води були розподілені між дошкільними установами, школами та дитячими будинками в зоні розмежування на сході України.

Компанія AB InBev Efes Україна не зупиняється на досягнутому і в 2021-му планує подальший розвиток бізнесу і реалізацію соціально значущих ініціатив.