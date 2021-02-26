В Одессе пограничники нашли более 300 патронов в машинах, прибывших из США

Нашла патроны в фабричной упаковке служебная собака

Неожиданную находку сделали пограничники в Одесском порту. Когда они проверяли машины, прибывшие на корабле из США, то нашли в них патроны. Об этом сообщили в Одесском погранотряде.

Патроны в фабричной упаковке находились в двух автомобилях Mazda и Ford. Найти боеприпасы помог служебный спаниель.

В салоне автомобиля Mazda под сидением пограничный пес нашел 55 патронов, а в Ford – еще 250, но другого калибра: 40 мм. Все патроны изъяли и передали таможне.

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Также пограничники заявили, что подобные находки в американских машинах не редкость. Объяснение простое: обладание огнестрельным оружием в США вполне законно. И предыдущие владельцы просто забывают про боеприпасы в багажниках и салонах.