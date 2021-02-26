В Одесі прикордонники знайшли понад 300 патронів у машинах, які прибули зі США

Знайшов патрони в фабричній упаковці службовий собака.

Несподівану знахідку зробили прикордонники в Одеському порту. Коли вони перевіряли машини, які прибули на кораблі зі США, то знайшли в них патрони. Про це повідомили в Одеському прикордонному загоні.

Патрони в фабричній упаковці знаходилися у двох автомобілях Mazda та Ford. Знайти боєприпаси допоміг службовий спанієль.

У салоні автомобіля Mazda під сидінням прикордонний пес знайшов 55 патронів, а у Ford — ще 250, але іншого калібру: 40 мм. Усі набої вилучили та передали митниці.

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Також прикордонники заявили, що подібні знахідки в американських машинах не рідкість. Пояснення просте: володіння вогнепальною зброєю у США цілком законне. І попередні власники просто забувають про боєприпаси в багажниках і салонах.