«Прямим текстом з Юрієм Луценком» - нове політичне ток-шоу на «5 каналі»

З 11 березня на "5 каналі" стартує політичне ток-шоу "Прямим текстом з Юрієм Луценком".

Це гостра дискусія на головні політичні теми тижня.

Прогноз розвитку подій, аналіз помилок влади, представлення альтернативного вирішення проблем України.

Невідʼємним елементом програми є "голос народу" – бліцопитування людей на болючі питання.

Глядач обовʼязково почує думки на заявлені теми ефіру не лише ведучого і гостей програми, а й пересічних українців з різних регіонів.

Думки людей ми не цензуруємо, а подаємо їхні висловлювання ПРЯМИМ текстом.

Ведучий Юрій Луценко:

"Людей грабують. Державу руйнують.

Дістала брехня, некомпетентність і безвідповідальність.

Мовчати не хочу і не буду!

Говоритиму ПРЯМИМ текстом".

Ток-шоу виходитиме щочетверга о 19:30 у прямому ефірі на Твоєму Українському.