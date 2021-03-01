«Прямим текстом з Юрієм Луценком» - нове політичне ток-шоу на «5 каналі»
З 11 березня на "5 каналі" стартує політичне ток-шоу "Прямим текстом з Юрієм Луценком".
Це гостра дискусія на головні політичні теми тижня.
Прогноз розвитку подій, аналіз помилок влади, представлення альтернативного вирішення проблем України.
Невідʼємним елементом програми є "голос народу" – бліцопитування людей на болючі питання.
Глядач обовʼязково почує думки на заявлені теми ефіру не лише ведучого і гостей програми, а й пересічних українців з різних регіонів.
Думки людей ми не цензуруємо, а подаємо їхні висловлювання ПРЯМИМ текстом.
Ведучий Юрій Луценко:
"Людей грабують. Державу руйнують.
Дістала брехня, некомпетентність і безвідповідальність.
Мовчати не хочу і не буду!
Говоритиму ПРЯМИМ текстом".
Ток-шоу виходитиме щочетверга о 19:30 у прямому ефірі на Твоєму Українському.