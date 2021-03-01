Кличко купит трамваи у хлебокомбината на 25 млн грн

Согласно результатам конкурса, трамваи обойдутся городу в 24,9 млн евро без НДС.

Киевские власти под руководством Виталия Кличко огласили результаты тендера на закупку 20 низкопольных трамваев для «Киевпасстранса». Победителем тендера неожиданно стал Запорожский хлебокомбинат №1. Подробности сообщает The Village Украина.

По информации издания, тендер на приобретение трамваев объявили еще в сентябре 2019 года. Предложения участников были представлены в феврале 2020 года. На то, чтобы назвать победителей торгов, ушел целый год. Сообщается, что участники торгов выдвигали жалобы.

В тендере принимали участие такие известные производители транспорта, как концерн «Электрон», консорциум «Белкоммунмаш» и БКМ-Украина. Однако закупать общественный транспорт решили у консорциума Запорожского хлебокомбината №1 и компании «Татра-Юг».

Деньги на трамваи для «Киевпастранса» возьмут кредитом в Европейском инвестиционном банке. Согласно результатам конкурса, трамваи обойдутся городу в 24,9 млн евро без НДС.

Длина вагонов должна составлять от 26 метров, с 60 посадочными местами и общей пассажировместимостью в 300 человек.