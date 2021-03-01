Кличко купить трамваї у хлібокомбінату на 25 млн грн

Згідно результатів конкурсу, трамваї коштуватимуть місту 24,9 млн євро без ПДВ.

Київська влада під керівництвом Віталія Кличка оголосила результати тендеру на закупівлю 20 низькопідлогових трамваїв для «Київпастрансу». Переможцем тендера неочікувано став Запорізький хлібокомбінат №1. Подробиці повідомляє The Village Україна.

За інформацією видання, тендер на придбання трамваїв оголосили ще у вересні 2019 року. Пропозиції учасників були представлені в лютому 2020 року. На те, щоб назвати переможців торгів, пішов цілий рік. Повідомляється, що учасники торгів висували скарги.

У тендері брали участь такі відомі виробники транспорту, як концерн «Електрон», консорціум «Белкоммунмаш» і БКМ-Україна. Однак закупати громадській транспорт вирішили в консорціуму Запорізького хлібокомбінату №1 та компанії «Татра-Юг».

Гроші на трамваї для «Київпастрансу» візьмуть кредитом у Європейському інвестиційному банку. Згідно результатів конкурсу, трамваї коштуватимуть місту 24,9 млн євро без ПДВ.

Довжина вагонів має складати від 26 метрів, з 60 посадковими місцями та загальною пасажиромісткістю в 300 осіб.