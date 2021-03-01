Стекло на «селфи-мосту» Кличко снова потрескалось (фото)

В этот раз надтреснутые элементы всего лишь огородили предупреждающими лентами, которые почти сразу были сорваны отдыхающими.

Стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парк «Владимирская горка» и Арку дружбы народов, в очередной раз повредились. Фото с места происшествия опубликовал в Facebook член общественного совета КГГА Сергей Бригадир.

Ранее поврежденные стеклянные секции моста охранялись и огораживались, заметил он. В этот раз надтреснутые элементы всего лишь огородили предупреждающими лентами, которые почти сразу были сорваны отдыхающими.

«Общался с ребятами, которые якобы должны отвечать за правопорядок на мосту по этой проблеме, но они говорят, что приезжали коммунальщики и ставили «ленточку», однако отдыхающие ее срывают, и они не могут справиться с этой проблемой», — отметил Бригадир, призвав городского главу Виталия Кличко обратить внимание на инцидент.

Напомним, в декабре 2020-го года стеклянные элементы моста получили серьезные повреждения. Тогда в мэрии причиной инцидента назвали вандализм. Позднее в КГГА пришли к выводу, что мост мог повредиться из-за неблагоприятных погодных условий.