Скло на «селфі-мосту» Кличка знову потріскалося (фото)

Цього разу надтріснуті елементи всього лише огородили попереджувальними стрічками, які майже відразу були зірвані відпочиваючими.

Скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту, що зʼєднує парк «Володимирська гірка» і Арку дружби народів, в черговий раз пошкодилися. Фото з місця події опублікував в Facebook член громадської ради КМДА Сергій Бригадир.

Раніше пошкоджені скляні секції моста охоронялися і огороджувалися, зауважив він. Цього разу надтріснуті елементи всього лише огородили попереджувальними стрічками, які майже відразу були зірвані відпочиваючими.

«Спілкувався з хлопцями, що нібито повинні відповідати за правопорядок на мосту стосовно цієї проблеми, але вони кажуть, що приїздили комунальники і ставили «лєнточку», але відпочиваючі її зривають, і вони не можуть дати раду цій проблемі», — зазначив Бригадир, закликавши міського голову Віталія Кличка звернути увагу на інцидент.

Нагадаємо, в грудні 2020 го року скляні елементи моста отримали серйозні пошкодження. Тоді в мерії причиною інциденту спочатку назвали вандалізм. Пізніше у КМДА дійшли висновку, що міст міг пошкодитися через несприятливі погодні умови.