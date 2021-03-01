1+1 media сообщает о фейковом сюжете якобы ТСН о Владе Молчановой и "Столица групп"

1 марта в ряде Telegram-каналов и интернет-изданий было распространено видео якобы авторства Телевизионной Службы Новостей (ТСН), канала 1+1, с использованием брендинга и стилистики программы, относительно "рейдерства" на рынке "Столичный" со стороны Влады Молчановой. 1+1 media указало на фейковость сюжета, а также отметило, что "сюжет" никогда не выходил в эфире телеканала 1+1 и ТСН.

Об этом говорится в заявлении на сайте 1+1 media.

"Создатели видео пытались воспроизвести фирменный стиль ТСН (логотип проекта, шрифты, "плашки", заставки и т.п.) и логотип телеканала 1+1, что вводит зрителей в заблуждение. Информируем, что ТСН и телеканал 1+1 никоим образом не причастны к созданию упомянутого видео… Этот видеоматериал — дело рук мошенников, которые использовали популярный бренд и репутацию ТСН для достижения собственных целей, которые не известны 1+1 media. Медиагруппа не владеет информацией об указанных в фейковом сюжете событиях", — указывает 1+1 media.

В заявлении зрителей и читателей призывают быть внимательными и проверять информацию, особенно в тех случаях, когда она поступает из недостоверных источников или содержит сомнительный смысл.

"Даже если в видео или статьях используется популярный бренд или лицо канала — подвергайте сомнению такую информацию и проводите тщательный фактчекинг", — добавляет 1+1 media.