1+1 media повідомляє про фейковий сюжет нібито ТСН про Владу Молчанову і "Столиця груп"

1 березня у деяких Telegram-каналах та інтернет-виданнях розповсюдили відео нібито авторства Телевізійної Служби Новин (ТСН), каналу 1+1, з використанням брендингу та стилістики програми, щодо "рейдерства" на ринку "Столичний" з боку Влади Молчанової. 1+1 media вказало на фейковість сюжету, а також зазначило, що "сюжет" ніколи не виходив в ефірі телеканалу 1+1 і ТСН.

Про це йдеться в заяві на сайті 1+1 media.

"Творці відео намагалися відтворити фірмовий стиль ТСН (логотип проекту, шрифти, "плашки", заставки тощо) і логотип телеканалу 1+1, що вводить глядачів в оману. Інформуємо, що ТСН і телеканал 1+1 жодним чином не причетні до створення згаданого відео... Цей відеоматеріал — справа рук шахраїв, які використовували популярний бренд і репутацію ТСН для досягнення власних цілей, які не відомі 1+1 media. Медіагрупа не володіє інформацією про зазначені у фейковому сюжеті події", — вказує 1+1 media.

У заяві глядачів та читачів закликають бути уважними і перевіряти інформацію, особливо у тих випадках, коли вона надходить з недостовірних джерел або містить сумнівний сенс.

"Навіть якщо у відео чи статтях використовується популярний бренд або особа каналу — ставте під сумнів таку інформацію і проводьте ретельний фактчекінг", — додає 1+1 media.