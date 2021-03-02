Чтобы погасить зарплатный бунт на Электротяжмаше ФГИУ заберет 40 млн грн у ОГХК

Фонд государственного имущества забрал 40 млн грн. у "Объединенной горно-химической компании", чтобы погасить долги по зарплатам на харьковском государственном заводе Электротяжмаш. Это предусмотрено договором между двумя государственными компаниями из сферы управления ФГИУ, с которым ознакомилась редакция, передают "Украинские новости".

"Возвратная финансовая помощь предоставляется с целью погашения задолженности по зарплате" — сказано в тексте договора о целях предоставления средств ОГХК Электротяжмашу. Помимо этого, договор предполагает передачу активов Электротяжмаша в залог ОГХК.

Эта операция позволит временно успокоить сотрудников Электротяжмаша, а выплаченные сегодня частично долги по зарплатам позволят снизить протестные настроения заводчан и хотя бы убрать протестующих с улиц на время пребывания в Харькове президента Владимира Зеленского. Как известно, сотни заводчан Электротяжмаша накануне устроили забастовку, и в знак протеста против трехмесячной задолженности по зарплатам перекрыли центральный Московский проспект Харькова. Источники на Электротяжмаше сообщают, что завод уже получил деньги от "Объединенной горно-химической компании", вскоре они будут перечислены сотрудникам харьковского завода.

Как сообщил источник в ОГХК, 40 млн грн. они передают Электротяжмашу по договору беспроцентной возвратной финансовой помощи. "Именно об этих ресурсах, которые якобы изыскали для стабилизации работы Электротяжмаша, накануне заявлял и.о. гендиректора Электротяжмаша Виктор Бусько. На самом деле, эта операция — обычное латание финансовой дыры: ФГИУ как собственник ОГХК и Электротяжмаша попросту перебрасывает деньги из одного государственного кармана в другой, а для Сенниченко из ФГИУ и Бусько это способ скрыть катастрофическое состояние Электротяжмаша — хотя бы убрать с улицы бунтующих заводчан к приезду президента Зеленского. Если бы Сенниченко и Бусько проворачивали такие схемы в частной компании, акционеры сразу же выставили бы их с позором на улицу", — рассказал собеседник в "Объединенной горно-химической компании", который предоставил редакции возможность ознакомиться с договором между компаниями о предоставлении беспроцентной возвратной финансовой помощи.

Реализованная схема займа между двумя компаниями из сферы управления ФГИУ также подтверждает тот факт, что Электротяжмаш утратил доступ к банковским кредитам из-за своего плачевного экономического состояния — огромные задолженности, отсутствие оборотных средств и заказов привели к отрицательной стоимости государственного завода, который ранее планировали выставить на приватизацию.

Как известно, ОГХК также находится в управлении ФГИУ и готовится к приватизации. Хотя за год управления ею Фондом госимущества компания оказалась не в лучшей экономической форме: сократились продажи, склады загружены нереализованной продукцией, компания потеряла значительную часть прибыльности и снизила уплату налогов.

Как признал и.о. гендиректора Электротяжмаш Виктор Бусько в комментарии для СМИ во время вчерашней акции протеста заводчан, предприятие имеет задолженность по зарплатам в размере около 40 млн грн. При отсутствии портфеля заказов возвратная помощь от ОГХК на эту же сумму — лишь временная мера, поскольку ежемесячно фонд оплаты труда на Электротяжмаше составляет около 20-30 млн грн. Нынешний займ от ОГХК не решает проблему загрузки предприятия работой, а его сотрудники так и останутся без средств к существованию — приказом по Электротяжмашу неоплачиваемые отпуска сотрудников, в которых они находятся с января, продлены и на март — у завода отсутствуют не только деньги, но и производственные заказы.

Ситуация становится взрывоопасной и для Харькова, начальник управления развития промышленности Харьковской областной государственной администрации Владимир Мищенко заявил о намерении обратиться к президенту Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию: "Орган управления, Фонд госимущества на сегодня имеет все полномочия и должен в кратчайшие сроки решить вопрос загрузки предприятия работой, назначения нового менеджмента завода и окончательного погашения задолженности по выплате зарплаты. Учитывая, что ГП "Электротяжмаш" — стратегическое для экономики и обороны Украины, областная государственная администрация оставляет за собой право обращаться в вышестоящие органы: к Кабинету министров, Совет национальной безопасности и обороны и непосредственно к президенту".

Как сообщила Государственная служба статистики, в Харькове наблюдается самая ужасающая ситуация с выплатой зарплат в государственном секторе, в том числе на принадлежащих государству индустриальных гигантах региона. По итогам февраля суммарная задолженность государственных компаний Харьковской области и города перед сотрудниками достигла 455 млн грн., больше размер долгов в Украине только в проблемной Донецкой области, где они достигают 600 млн грн.