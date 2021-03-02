Щоб погасити зарплатний бунт на Електроважмаші ФДМУ забере 40 млн грн у ОГХК

Фонд державного майна забрав 40 млн грн. у "Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії", щоб погасити борги по зарплатах на харківському державному заводі Електроважмаш. Це передбачено договором між двома державними компаніями зі сфери управління ФДМУ, з яким ознайомилася редакція, передають "Українські новини".

"Поворотна фінансова допомога надається з метою погашення заборгованості із зарплати" — сказано в тексті договору про цілі надання коштів ОГХК Електроважмашу. Крім цього, договір передбачає передачу активів Електроважмашу в заставу ОГХК.

Ця операція дозволить тимчасово заспокоїти співробітників Електроважмашу, а виплачені сьогодні частково борги по зарплатах дозволять знизити протестні настрої заводчан і хоча б прибрати протестувальників з вулиць на час перебування в Харкові президента Володимира Зеленського.

Як відомо, сотні заводчан Електроважмашу напередодні влаштували страйк, і в знак протесту проти тримісячної заборгованості по зарплатах перекрили центральний Московський проспект Харкова. Джерела на Електроважмаші повідомляють, що завод уже отримав гроші від "Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії", незабаром вони будуть перераховані співробітникам харківського заводу.

Як повідомило джерело в ОГХК, 40 млн грн. вони передають Електроважмашу за договором безпроцентної поворотної фінансової допомоги. "Саме про ці ресурси, які нібито знайшли для стабілізації роботи Електроважмашу, напередодні заявляв в.о. гендиректора Електроважмашу Віктор Бусько. Насправді, ця операція — звичайне латання фінансової діри: ФДМУ як власник ОГХК і Електроважмашу просто перекидає гроші з однієї державної кишені в іншу, а для Сенниченко з ФДМУ і Бусько це спосіб приховати катастрофічний стан Електроважмашу — хоча б прибрати з вулиці бунтівників заводчан до приїзду президента Зеленського. Якби Сенниченко і Бусько прокручували такі схеми в приватній компанії, акціонери відразу ж виставили б їх з ганьбою на вулицю", — розповів співрозмовник в" Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії ", який надав редакції можливість ознайомитися з договором між компаніями про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги.

Реалізована схема позики між двома компаніями зі сфери управління ФДМУ також підтверджує той факт, що Електроважмаш втратив доступ до банківських кредитів через свого жалюгідного економічного стану — величезні заборгованості, відсутність оборотних коштів і замовлень привели до негативної вартості державного заводу, який раніше планували виставити на приватизацію.

Як відомо, ОГХК також знаходиться в управлінні ФДМУ і готується до приватизації. Хоча за рік управління нею Фондом держмайна компанія виявилася не в кращій економічній формі: скоротилися продажі, склади завантажені нереалізованою продукцією, компанія втратила значну частину прибутковості і знизила сплату податків.

Як визнав в.о. гендиректора Електроважмаш Віктор Бусько в коментарі для ЗМІ під час вчорашньої акції протесту заводчан, підприємство має заборгованість по зарплатах в розмірі близько 40 млн грн. При відсутності портфеля замовлень поворотна допомога від ОГХК на цю ж суму — лише тимчасовий захід, оскільки щомісяця фонд оплати праці на Електроважмаші становить близько 20-30 млн грн. Нинішній позику від ОГХК не вирішує проблему завантаження підприємства роботою, а його співробітники так і залишаться без засобів до існування — наказом по Електроважмашу неоплачувані відпустки співробітників, в яких вони знаходяться з січня, продовжені і на березень — у заводу відсутні не тільки гроші, але і виробничі замовлення.

Ситуація стає вибухонебезпечною і для Харкова, начальник управління розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації Володимир Міщенко заявив про намір звернутися до президента Зеленському з проханням втрутитися в ситуацію: "Орган управління, Фонд держмайна на сьогодні має всі повноваження і повинен в найкоротші терміни вирішити питання завантаження підприємства роботою, призначення нового менеджменту заводу і остаточного погашення заборгованості по виплаті зарплати. З огляду на, що ДП "Електроважмаш" — стратегічне для економіки і оборони України, обласна державна адміністрація залишає за собою право звертатися до вищих органів: до Кабінету міністрів, Рада національної безпеки і оборони і безпосередньо до президента".

Як повідомила Державна служба статистики, в Харкові спостерігається найбільша жахлива ситуація з виплатою зарплат в державному секторі, в тому числі на які належать державі індустріальних гігантах регіону. За підсумками лютого сумарна заборгованість державних підприємств Харківської області та міста перед співробітниками досягла 455 млн грн., Більше розмір боргів в Україні тільки в проблемної Донецької області, де вони досягають 600 млн грн.