Светодиодная лента от "ВиЯр": как выбрать
Сфера применения светодиодных лент весьма разнообразна, что логично, эти конструкции характеризуются высокой надежностью, доступной ценой и простотой в монтаже. Кроме того, на современном рынке LED-ленты представлены большим выбором видов среди разных конфигураций лент, различных цветовых оттенков вы непременно найдете вариант, который устроит вас по всем параметрам.
О преимуществах светодиодных лент можно писать очень долго, перечислим основные достоинства:
- энергоэкономичность. Ленты потребляют очень мало энергии, так что счета за электричество вас порадуют;
- длительный срок эксплуатации. Качественная светодиодная лента, правильно подключенная и эксплуатируемая, прослужит порядка 50 000 часов — это около 8 лет непрерывной работы;
- простота в монтаже и безопасность в эксплуатации. Для работы конструкции требуется минимальное напряжение, так что риск получения удара током сведен к нулю. Кроме того, лента во время работы не нагревается, так что обжечься невозможно;
- компактность LED-лент расширяет область их применения: их можно монтировать там, где установка других осветительных приборов невозможна;
- удобство в использовании. Вы сможете самостоятельно менять цвет света, уровень яркости, настраивать режим свечения;
- экологичность. В состав светодиодных источников входят только безопасные — для человеческого здоровья и природы — вещества. В LED-светильниках нет ртути, как в люминесцентных лампах.
Столь большой список неоспоримых достоинств светодиодных лент определяет широкую сферу их применения — эти осветительные конструкции используются при оформлении современных интерьеров в качестве декоративной или контурной подсветки, в качестве основного освещения, для подсветки мебели, авто, архитектурных элементов, в рекламных конструкциях, при создании дизайнерских светильников.
Почему купить светодиодные ленты стоит в "ВиЯр"
Говорить о многочисленных эксплуатационных и дизайнерских достоинствах светодиодных лент можно только в том случае, если речь идет о конструкциях высокого качества. Именно такие вы найдете на сайте https://viyar.ua/catalog/svetodiodnaya_lenta/.
Мы позаботились о том, чтобы предложить вам наиболее комфортные и выгодные условия сотрудничества:
1. В каталоге представлены десятки вариантов от разных производителей, с различными эксплуатационными параметрами.
2. Хотите найти подходящую под ваши запросы ленту максимально быстро? Используйте фильтр — обозначьте важные для вас параметры, например, степень защиты, цвет свечения, производителя или номинальную мощность, и не тратьте время на изучение вариантов, которые вам заведомо не подходят.
3. Вне зависимости от того, какой выбор вы сделаете, можете быть уверены, что покупкой останетесь довольны — мы предлагаем только качественную продукцию известных надежных брендов.
Оперативная доставка по всей Украине и низкие цены на нашу продукцию прилагаются к любому вашему выбору. Ждем ваших заказов!