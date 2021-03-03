Светодиодная лента от "ВиЯр": как выбрать

Сфера применения светодиодных лент весьма разнообразна, что логично, эти конструкции характеризуются высокой надежностью, доступной ценой и простотой в монтаже. Кроме того, на современном рынке LED-ленты представлены большим выбором видов среди разных конфигураций лент, различных цветовых оттенков вы непременно найдете вариант, который устроит вас по всем параметрам.

О преимуществах светодиодных лент можно писать очень долго, перечислим основные достоинства:

энергоэкономичность. Ленты потребляют очень мало энергии, так что счета за электричество вас порадуют;

длительный срок эксплуатации. Качественная светодиодная лента, правильно подключенная и эксплуатируемая, прослужит порядка 50 000 часов — это около 8 лет непрерывной работы;

простота в монтаже и безопасность в эксплуатации. Для работы конструкции требуется минимальное напряжение, так что риск получения удара током сведен к нулю. Кроме того, лента во время работы не нагревается, так что обжечься невозможно;

компактность LED-лент расширяет область их применения: их можно монтировать там, где установка других осветительных приборов невозможна;

удобство в использовании. Вы сможете самостоятельно менять цвет света, уровень яркости, настраивать режим свечения;

экологичность. В состав светодиодных источников входят только безопасные — для человеческого здоровья и природы — вещества. В LED-светильниках нет ртути, как в люминесцентных лампах.

Столь большой список неоспоримых достоинств светодиодных лент определяет широкую сферу их применения — эти осветительные конструкции используются при оформлении современных интерьеров в качестве декоративной или контурной подсветки, в качестве основного освещения, для подсветки мебели, авто, архитектурных элементов, в рекламных конструкциях, при создании дизайнерских светильников.

Почему купить светодиодные ленты стоит в "ВиЯр"

Говорить о многочисленных эксплуатационных и дизайнерских достоинствах светодиодных лент можно только в том случае, если речь идет о конструкциях высокого качества. Именно такие вы найдете на сайте https://viyar.ua/catalog/svetodiodnaya_lenta/.

Мы позаботились о том, чтобы предложить вам наиболее комфортные и выгодные условия сотрудничества:

1. В каталоге представлены десятки вариантов от разных производителей, с различными эксплуатационными параметрами.

2. Хотите найти подходящую под ваши запросы ленту максимально быстро? Используйте фильтр — обозначьте важные для вас параметры, например, степень защиты, цвет свечения, производителя или номинальную мощность, и не тратьте время на изучение вариантов, которые вам заведомо не подходят.

3. Вне зависимости от того, какой выбор вы сделаете, можете быть уверены, что покупкой останетесь довольны — мы предлагаем только качественную продукцию известных надежных брендов.

Оперативная доставка по всей Украине и низкие цены на нашу продукцию прилагаются к любому вашему выбору. Ждем ваших заказов!