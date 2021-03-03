Світлодіодна стрічка від "ВіЯр": як обрати

Сфера застосування світлодіодних стрічок вельми різноманітна, що логічно, ці конструкції характеризуються високою надійністю, доступною ціною і простотою в монтажі. Крім того, на сучасному ринку LED-стрічки представлені великим вибором видів серед різних конфігурацій стрічок, різних колірних відтінків ви неодмінно знайдете варіант, який влаштує вас за всіма параметрами.

Про переваги світлодіодних стрічок можна писати дуже довго, перерахуємо основні з них:

енергоекономічність. Стрічки споживають дуже мало енергії, тому рахунки за електрику вас порадують;

тривалий термін експлуатації. Якісна світлодіодна стрічка, правильно підключена і експлуатована, прослужить близько 50 000 годин — це близько 8 років безперервної роботи;

простота в монтажі та безпека в експлуатації. Для роботи конструкції потрібна мінімальна напруга, тому ризик отримання удару струмом зведений до нуля. Крім того, стрічка під час роботи не нагрівається, тому обпектися неможливо;

компактність LED-стрічок розширює сферу їх застосування: їх можна монтувати там, де установка інших освітлювальних приладів неможлива;

зручність у використанні. Ви зможете самостійно змінювати колір світла, рівень яскравості, налаштовувати режим світіння;

екологічність. До складу світлодіодних джерел входять тільки безпечні — для людського здоровʼя і природи — речовини. У LED-світильниках немає ртуті, як в люмінесцентних лампах.

Настільки великий список незаперечних переваг світлодіодних стрічок визначає широку сферу їх застосування — ці освітлювальні конструкції використовуються при оформленні сучасних інтерʼєрів як декоративне або контурне підсвічування, як основне освітлення, для підсвічування меблів, авто, архітектурних елементів, у рекламних конструкціях, при створенні дизайнерських світильників .

Чому купити світлодіодні стрічки варто у "ВіЯр"

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