В Киеве обокрали автомобиль и.о. главы САП, - СМИ

Пострадавший якобы сам обратился в полицию и рассказал, что инцидент произошел на улице Елены Телиги.

Неизвестные в Киеве обокрали автомобиль и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источника, Грищук позвонил в полицию и сообщил об инциденте.

Он рассказал, что неизвестные разбили стекло Land Rover Discovery, который был припаркован на улице Елены Телиги и украли видеорегистратор.

"Полиция открыла уголовное производство по ч 3 статьи 185 Уголовного кодекса ( "Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему", что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет)", — сказано в сообщении.

Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, проник в один из кабинетов больницы "Охматдет" и похитил датчик от сканера УЗИ стоимостью около 250 тысяч гривен.

Мужчину задержали через несколько дней после совершения вероятного преступления. Им оказался 28-летний уроженец Кировоградской области.