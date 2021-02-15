В Киеве преступник похитил оборудование из больницы "Охматдет" на 250 тысяч

Мужчина проник в детскую больницу и похитил датчик от сканера УЗИ.

Правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, проник в один из кабинетов больницы "Охматдет" и похитил датчик от сканера УЗИ стоимостью около 250 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчину задержали через несколько дней после совершения вероятного преступления. Им оказался 28-летний уроженец Кировоградской области.

Также провели обыск в квартире у мужчины и нашли украденный датчик. Мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

"По данному факту начато уголовное производство по части третьей статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

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Напомним, в Николаеве мужчина отсудил 145 тысяч гривен ущерба от органов следствия, прокуратуры и суда из-за обвинения в краже тележки в продуктовом магазине.

Мужчину обвиняли в том, что он украл тележку в июле 2017 года и этим причинил магазину убыток в 700 гривен.

В ходе судебного разбирательства николаевец не признал вину. По его словам, более трех лет назад летним вечером он вместе с женой и товарищем возвращался домой из офиса: компания уже немного выпила и решила продолжить. По пути зашли в супермаркет за продуктами.