У Києві злочинець викрав обладнання з лікарні "Охматдит" на 250 тисяч

Чоловік проник в дитячу лікарню і викрав датчик від сканера УЗД.

Правоохоронці затримали чоловіка, який, імовірно, проник в один з кабінетів лікарні "Охматдит" і викрав датчик від сканера УЗД вартістю близько 250 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Чоловіка затримали через кілька днів після скоєння ймовірного злочину. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області.

Також провели обшук в квартирі в чоловіка і знайшли вкрадений датчик. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі", — повідомили у поліції.

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Нагадаємо, в Миколаєві чоловік відсудив 145 тисяч гривень збитку від органів слідства, прокуратури і суду через звинувачення в крадіжці візка у продуктовому магазині.

Чоловіка звинувачували у тому, що він вкрав візок у липні 2017 року і цим завдав магазину збиток 700 гривень.

Під час судового розгляду миколаївець не визнав провину. За його словами, більше трьох років тому літнім вечором він разом з дружиною і товаришем повертався додому з офісу: компанія вже трохи випила і вирішила продовжити. Дорогою зайшли в супермаркет за продуктами.