62 грн за черемшу: коммунальщики напомнили о штрафах за продажу и покупку первоцветов

Штраф накладывается за незаконную продажу и покупку растений, а за каждый цветок, согласно закону, устанавливается компенсация.

Коммунальное предприятие "Киевзеленстрой" начало кампанию по сохранению и охране раннецветущих, эндемичных, реликтовых, лекарственных и занесенных в Красную книгу Украины, растений. Создаются мобильные группы, которые "будут патрулировать балансовые территории с целью недопущения фактов уничтожения ценных растений", – сказано в сообщении.

В "Киевзеленстрое" добавили, что готовы при необходимости привлекать к рейдам представителей Госэкоинспекции и Нацполиции.

Коммунальщики напомнили, что один сорванный подснежник приводит к тому, что в следующем году будет на 45 ростков меньше, так как цветок уже не сможет дать семена. А ответственность за сорванные весенние цветы несут и продавцы, и покупатели.

Согласно статье 88-1 Кодекса об административных правонарушениях, за незаконное приобретение и сбыт объектов растительного мира предусмотрен штраф от 510 до 1700 грн с конфискацией растения. Если речь идет о растениях, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых в соответствии с международными договорами, то штраф уже от 1700 до 3655 грн.

Также определены размеры компенсации за каждое растение. Например, за одну веточку черемши (лука медвежьего) – 62 грн, за один цветок шафрана (крокуса) или подснежника в зависимости от вида – от 49 до 62 грн, сон-травы в зависимости от вида – от 37 до 62 грн.

В прошлом году в результате проведения операции "Первоцвет 2020" Государственная экологическая инспекция изъяла у продавцов в Киеве около 8 тысяч первоцветов. Ущерб оценили в в 270 тыс. грн.

Напомним, в Закарпатской области в дендропарке "Березинка" каждую весну начинает цвести краснокнижный шафран Гейфеля (крокус). По словам экологов, ежегодно популяция редких цветов сокращается. Причастны к этому, по большей части, те, кто срывают цветы для продажи, а также и те, кто вытаптывает цветы ради красивого фото. Экологи уповают на то, что высокие штрафы, принятые в 2019 году, помогут сохранить популяцию первоцветов.