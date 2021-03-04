62 грн за черемшу: комунальники нагадали про штрафи за продаж і купівлю первоцвітів

Штраф накладається за незаконний продаж і купівлю рослин, а за кожну квітку, відповідно до закону, встановлюється компенсація.

Комунальне підприємство "Київзеленбуд" розпочало кампанію зі збереження та охорони ранньоквітучих, ендемічних, реліктових, лікарських та занесених до Червоної книги України, рослин. Створюються мобільні групи, які "патрулюватимуть балансові території з метою недопущення фактів знищення цінних рослин", — сказано в повідомленні.

У "Київзеленбуді" додали, що готові за необхідності залучати до рейдів представників Держекоінспекції та Нацполіції.

Комунальники нагадали, що один зірваний пролісок призводить до того, що наступного року буде на 45 паростків менше, оскільки квітка вже не зможе дати насіння. А відповідальність за зірвані весняні квіти несуть і продавці, і покупці.

Згідно зі статтею 88-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, за незаконне придбання та збут об'єктів рослинного світу передбачений штраф від 510 до 1 700 грн із конфіскацією рослини. Якщо йдеться про рослини, занесені до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів, то штраф вже від 1 700 до 3 655 грн.

Також визначені розміри компенсації за кожну рослину. Наприклад, за одну гілочку черемші (цибулі ведмежої) — 62 грн, за одну квітку шафрану (крокусу) або проліска залежно від виду — від 49 до 62 грн, сон-трави залежно від виду — від 37 до 62 грн.

Минулого року внаслідок проведення операції "Первоцвіт 2020" Державна екологічна інспекція вилучила у продавців у Києві майже 8 тисяч первоцвітів. Збиток оцінили в 270 тис. грн.

Нагадаємо, у Закарпатській області в дендропарку "Березинка" щовесни починає квітнути червонокнижний шафран Гейфеля (крокус). За словами екологів, щорічно популяція рідкісних квітів скорочується. Причетні до цього, здебільшого, ті, хто зривають квіти для продажу, а також і ті, хто витоптує квіти заради красивого фото. Екологи сподіваються на те, що високі штрафи, ухвалені в 2019 році, допоможуть зберегти популяцію первоцвітів.