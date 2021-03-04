В Виннице двое мужчин подрались из-за парковки, а позже назвали это "тренировкой" (фото, видео)

Видео драки получило распространения в соцсетях, набрало тысячи репостов, однако мужчины заявили, что претензий друг к другу не имеют

В Винницком микрорайоне "Подилля" произошла драка из-за неправильной парковки. Беременная женщина на внедорожнике запарковалась на газоне. Прохожий сделал ей замечание. Супруг женщины напал на него с кулаками. Женщина при этом спокойно стояла у авто и наблюдала, как ее муж избивает человека. Об этом пишет Facebook-паблик "Дорожный патруль Винница".

Весь инцидент был записан камерой видеонаблюдения, 3 марта видеозапись появилась в Facebook-паблике "Дорожный патруль Винница" и разошлась по соцсетям. Причем на ней видно, как мужчина в желтой куртке гоняется за своим оппонентом по всей парковке, нанося ему удары в живот и голову, а потом разбивает его телефон. В комментариях некоторые писали, что у нападающего в руках был нож.

Причем не всегда в постах указывался первоисточник, поэтому многие комментаторы считали, что дело произошло в Киеве, или в каком-то другом городе Украины.

О инциденте заявили в полицию, внимание на него обратили даже народные депутаты Верховной Рады (кроме прочих София Федына из партии "Европейская солидарность").

Но вскоре все на том же паблике "Дорожный патруль Винница" появилось видео, где оба участника конфликта заявляют, что они уже помирились.

[ + – ] Александр и Сергей, помирившиеся после драки [ + – ] Чек за ремонт разбитого телефона

Оказалось, что драчуна в желтой куртке зовут Александр, его оппонента Сергей. Александр заявил, что между ними произошел конфликт. "Была вызвана полиция, конфликт был исчерпан", — заявил Александр. А Сергей сообщил, что "претензий не имеет".

Также Александр рассказал, что никакого ножа в руках у него не было, это были ключи и все это "постановка", "тренировка", — поправил его Сергей. Кроме видео были опубликованы фото мужчин вместе и фото чека за ремонт разбитого телефона.

Стоит отметить, что в кадре появляется и машина, неправильная парковка которой спровоцировала драку. Теперь она припаркована по правилам.

В Нацполиции данную информацию подтвердили, сообщив, что участники конфликта помирились и претензий к друг другу не имеют. Однако расследование продолжается и все детали произошедшего устанавливаются. За фактом драки открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи – 5 лет лишения свободы.

А Антон Геращенко, замминистра МВД, написал пост, в котором призвал жителей Украины вести себя прилично: не драться и не грубить друг другу.