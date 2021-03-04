У Вінниці двоє чоловіків побилися через паркування, а пізніше назвали це "тренуванням" (фото, відео)

Відео бійки стало популярним у соцмережах, набрало тисячі репостів, проте чоловіки заявили, що претензій один до одного не мають.

У Вінницькому мікрорайоні "Поділля" сталася бійка через неправильне паркування. Вагітна жінка на позашляховику припаркувала автомобіль на газоні. Перехожий зробив їй зауваження. Чоловік жінки напав на нього з кулаками. Жінка при цьому спокійно стояла біля авто і спостерігала, як її чоловік б'є людину. Про це пише Facebook-паблік "Дорожній патруль Вінниця".

Весь інцидент записала камера відеоспостереження, 3 березня відеозапис з'явився у Facebook-пабліку "Дорожній патруль Вінниця" і розійшовся по соцмережах. При чому на ньому видно, як чоловік у жовтій куртці ганяється за своїм опонентом по всьому паркувальному майданчику, завдаючи йому удари в живіт і голову, а потім розбиває його телефон. У коментарях деякі писали, що у нападника в руках був ніж.

До того ж не завжди в постах вказувалося першоджерело, тому багато хто вважав, що інцидент відбувся у Києві, або в якомусь іншому місті України.

Про інцидент заявили в поліцію, увагу на нього звернули навіть народні депутати Верховної Ради (серед інших Софія Федина з партії "Європейська солідарність").

Але незабаром на тому ж пабліку "Дорожній патруль Вінниця" з'явилося відео, де обидва учасники конфлікту заявляють, що вони вже помирилися.

[ + – ] Олександр і Сергій, помирившись після бійки [ + – ] Чек за ремонт розбитого телефону

Виявилося, що забіяку в жовтій куртці звуть Олександр, його опонента Сергій. Олександр заявив, що між ними стався конфлікт. "Викликали поліцію, конфлікт вичерпався", — заявив Олександр. А Сергій повідомив, що "претензій не має".

Також Олександр розповів, що ніякого ножа в руках у нього не було, це були ключі і все це "постановка", "тренування", — поправив його Сергій. Крім відео опублікували фото чоловіків разом і фото чека за ремонт розбитого телефону.

Варто зазначити, що в кадрі з'являється і машина, неправильне паркування якої спровокувало бійку. Тепер вона припаркована за правилами.

У Нацполіції цю інформацію підтвердили, повідомивши, що учасники конфлікту помирилися і претензій один до одного не мають. Однак розслідування триває і всі деталі події встановлюються. За фактом бійки відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Санкція статті — 5 років позбавлення волі.

А Антон Геращенко, заступник міністра МВС, написав пост, в якому закликав жителів України вести себе пристойно: не битися і не грубити один одному.