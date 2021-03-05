Главные "враги" трейдера, и как с ними бороться

Психология трейдера раскрывает секреты о том, почему люди, использующие схожие стратегии и подходы, добиваются разных результатов.

Торговля на валютной бирже предполагает сложную умственную и эмоциональную деятельность. Можно знать стратегии, правильно пользоваться индикаторами и стратегиями, но самостоятельно все испортить, не сумев своевременно взять себя в руки. Прибыльная торговля зависит от того, как человек борется со стрессом, принимает важные торговые решения, с каким настроением торгует. Психология трейдера раскрывает секреты о том, почему люди, использующие схожие стратегии и подходы, добиваются разных результатов.

Распространенные проблемы трейдеров

К наиболее популярным «врагам» трейдера относят:

проблемы с дисциплиной;

неумение правильно выбрать онлайн-платформу;

жадность;

переоценивание своих умений;

ошибочная вера в чужие советы;

вера в том, что рынок при любом исходе даст нужный результат.

Проблемы с дисциплиной выражаются в том, что трейдер не ведет отчетности и не пытается выработать наиболее эффективную для себя систему. Часто сделки заключаются с учетом настроения, нет и системности в выборе факторов, которые влияют на открытие и закрытие сделки.

Есть площадки, которые предлагают получить доступ к разным инструментам профессионального уровня и к рынку с разными классами активов, например, онлайн-платформа Saxo. Использование подобных сервисов дает возможность:

защитить средства;

присоединиться к финансово-стабильному партнеру;

уменьшить уровень стресса;

научиться своевременно принимать решения благодаря специальным инструментам.

Для любого трейдера пагубна и жадность. В начале своего пути многие начинают торопиться для совершения максимального количества сделок. Из-за этого люди отказываются от защитных ордеров или неправильно расставляют тейк-профиты.

Из-за этих и других факторов трейдеры перестают занимать активную позицию, не входят в рынок при максимально благоприятных факторах. Есть несколько рекомендаций о том, правильно подготовить себя к работе на Форекс.

Психологическая поддержка

При отсутствии и сведении к минимуму отрицательных эмоций при наличии открытых позиций можно говорить о психологической комфортности. Достигается она небольшими рисками в случае ошибки и применением стратегии с высоким процентом прибыльных сделок. В самом начале стоит определить для себя сумму, с которой легко сможете расстаться и приемлемый уровень дохода. При первом разовом крупном выигрыше многие впадают в азарт.

Учитесь управлять эмоциональным состоянием, стрессом и беспокойством. Все эти факторы влияют на качество торговых решений и на полученные результаты. Можно использовать методики контроля эмоционального состояния. Эксперты утверждают, что они позволяют снять напряжение, объективно посмотреть на сложившуюся ситуацию.

Во многом успех трейдера зависит от реакций на бирже и способности справляться с любым исходом событий. Работая над собой, преодолевая трудности можно достичь высокого результата. Не стоит впадать в эйфорию при прибыли и в уныние при убытках. Опытные трейдеры рекомендуют не стоит связываться с инвесторами или кредиторами, особенно в начале пути. Из-за этого возникает усиленное психологическое давление, человеку становится сложно работать в таких условиях.