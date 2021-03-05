Головні "вороги" трейдера, і як з ними боротися

Психологія трейдера розкриває секрети про те, чому люди, які використовують схожі стратегії і підходи, отримують різні результати.

Торгівля на валютній біржі передбачає складну розумову й емоційну діяльність. Можна знати стратегії, правильно користуватися індикаторами і стратегіями, але самостійно все зіпсувати, не зумівши вчасно опанувати себе. Прибуткова торгівля залежить від того, як людина бореться зі стресом, приймає важливі торговельні рішення, з яким настроєм торгує. Психологія трейдера розкриває секрети про те, чому люди, які використовують схожі стратегії і підходи, отримують різні результати.

Поширені проблеми трейдерів

До найбільш популярних «ворогів» трейдера відносять:

проблеми з дисципліною;

невміння правильно вибрати онлайн-платформу;

жадібність;

переоцінювання своїх умінь;

помилкова віра в чужі поради;

віра в те, що ринок при будь-якому результаті дасть потрібний результат.

Проблеми з дисципліною виражаються в тому, що трейдер не веде звітності і не намагається виробити найбільш ефективну для себе систему. Часто угоди укладаються з урахуванням настрою, немає і системності у виборі чинників, які впливають на відкриття і закриття угоди.

Є майданчики, які пропонують отримати доступ до різних інструментів професійного рівня і до ринку з різними класами активів, наприклад, онлайн-платформа Saxo. Використання подібних сервісів дає можливість:

захистити кошти;

приєднатися до фінансово-стабільного партнера;

зменшити рівень стресу;

навчитися своєчасно приймати рішення завдяки спеціальним інструментам.

Для будь-якого трейдера згубна і жадібність. На початку свого шляху дехто починає поспішати для здійснення максимальної кількості угод. Через це люди відмовляються від захисних ордерів або неправильно розставляють тейк-профіти.

Через ці та інші фактори трейдери перестають займати активну позицію, не входять на ринок за максимально сприятливих факторів. Є кілька рекомендацій про те, як правильно підготувати себе до роботи на Форекс.

Психологічна підтримка

За відсутності та зменшення негативних емоцій при наявності відкритих позицій можна говорити про психологічну комфортність. Досягається вона невеликими ризиками в разі помилки і застосуванням стратегії з високим відсотком прибуткових операцій. На самому початку варто визначити для себе суму, з якої легко зможете розлучитися і прийнятний рівень доходу. При першому разовому великому виграші багато впадають в азарт.

Вчіться керувати емоційним станом, стресом і занепокоєнням. Усі ці фактори впливають на якість торгових рішень і на отримані результати. Можна використовувати методики контролю емоційного стану. Експерти стверджують, що вони дозволяють зняти напругу, об'єктивно подивитися на ситуацію, що склалася.

Багато в чому успіх трейдера залежить від реакцій на біржі і здатності справлятися з будь-яким результатом подій. Працюючи над собою, долаючи труднощі, можна досягти високого результату. Не варто впадати в ейфорію від прибутку і в зневіру від збитків. Досвідчені трейдери рекомендують не зв'язуватися з інвесторами або кредиторами, особливо на початку шляху. Через це виникає посилений психологічний тиск, людині стає складно працювати в таких умовах.