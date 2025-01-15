В супермаркеті Івано-Франківська придбали пончик з патроном: що кажуть в поліції

Про "знахідку" у випічці розповів мер міста Руслан Марцінків, додавши фотографії виробу. На подію відреагували у поліції, зазначивши, що за даним фактом проводиться перевірка.

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В одному із супермаркетів Івано-Франківська продали пончик із "сюрпризом". Всередині випічки знаходився патрон. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, додавши фотографії хлібобулочного виробу.

Фото: Руслан Марцінків/Telegram

"Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі. До слова. Виробник не місцевий", — підписав фото.

Продаж пончика з патроном в супермаркеті Івано-Франківська: реакція поліції

Місцеві правоохоронці вже почали перевірку за фактом виявлення патрону у булці. Про це повідомив пресцентр поліції Івано-Франківська.

Там зазначили, що 15 січня до інспектора освітньої безпеки звернувся класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв міста. Педагог повідомив, що його учень виявив набій у хлібобулочному виробі. Зі слів дитини, його напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру.

На місце події виїхали правоохоронці та відповідні служби. Відразу з'ясовано, що набій навчальний.

Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині чоловік викрав "Ниву" з монастиря, щоб перевезти козу. Суд призначив йому покарання за ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловікові присудили 3 роки обмеження волі.

Додамо, що в грудні Івано-Франківську стався конфлікт в автобусі. Там жінка, відмовившись заплатити за проїзд, почала нецензурно лаятися в бік кондуктора та інших пасажирів, називати франківців бандерівцями та казати, що "Путін на неї не нападав".