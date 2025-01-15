В супермаркеті Івано-Франківська придбали пончик з патроном: що кажуть в поліції
Про "знахідку" у випічці розповів мер міста Руслан Марцінків, додавши фотографії виробу. На подію відреагували у поліції, зазначивши, що за даним фактом проводиться перевірка.
В одному із супермаркетів Івано-Франківська продали пончик із "сюрпризом". Всередині випічки знаходився патрон. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, додавши фотографії хлібобулочного виробу.
"Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі. До слова. Виробник не місцевий", — підписав фото.
Продаж пончика з патроном в супермаркеті Івано-Франківська: реакція поліції
Місцеві правоохоронці вже почали перевірку за фактом виявлення патрону у булці. Про це повідомив пресцентр поліції Івано-Франківська.
Там зазначили, що 15 січня до інспектора освітньої безпеки звернувся класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв міста. Педагог повідомив, що його учень виявив набій у хлібобулочному виробі. Зі слів дитини, його напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру.
На місце події виїхали правоохоронці та відповідні служби. Відразу з'ясовано, що набій навчальний.
Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині чоловік викрав "Ниву" з монастиря, щоб перевезти козу. Суд призначив йому покарання за ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловікові присудили 3 роки обмеження волі.
Додамо, що в грудні Івано-Франківську стався конфлікт в автобусі. Там жінка, відмовившись заплатити за проїзд, почала нецензурно лаятися в бік кондуктора та інших пасажирів, називати франківців бандерівцями та казати, що "Путін на неї не нападав".