В супермаркете Ивано-Франковска приобрели пончик с патроном: что говорят в полиции

О "находке" в выпечке рассказал мэр города Руслан Марцинкив, добавив фотографии изделия. На происшествие отреагировали в полиции, отметив, что по данному факту проводится проверка.

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В одном из супермаркетов Ивано-Франковска продали пончик с "сюрпризом". Внутри выпечки находился патрон. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, добавив фотографии хлебобулочного изделия.

Фото: Руслан Марцинків/Telegram

"Настоящий ли патрон? Как он попал в пончик? Полиция выясняет детали. К слову. Производитель не местный", — подписал фото.

Продажа пончика с патроном в супермаркете Ивано-Франковска: реакция полиции

Местные правоохранители уже начали проверку по факту обнаружения патрона в булке. Об этом сообщил пресс-центр полиции Ивано-Франковска.

Там отметили, что 15 января к инспектору образовательной безопасности обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев города. Педагог сообщил, что его ученик обнаружил патрон в хлебобулочном изделии. По словам ребенка, его накануне приобрела бабушка в одном из супермаркетов областного центра.

На место происшествия выехали правоохранители и соответствующие службы. Сразу выяснено, что патрон учебный.

Напомним, недавно на Ивано-Франковщине мужчина похитил "Ниву" из монастыря, чтобы перевезти козу. Суд назначил ему наказание по ч. 1 ст. 289 УК Украины — незаконное завладение транспортным средством. Мужчине присудили 3 года ограничения свободы.

Добавим, что в декабре Ивано-Франковске произошел конфликт в автобусе. Там женщина, отказавшись заплатить за проезд, начала нецензурно ругаться в сторону кондуктора и других пассажиров, называть франковцев бандеровцами и говорить, что"Путин на нее не нападал".