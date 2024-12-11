В Ивано-Франковской области мужчина угнал "Ниву" из монастыря, чтобы перевезти козу: суд вынес приговор

Владелец "Нивы", по словам обвиняемого, не возвращался за припаркованной возле монастыря машиной несколько дней, поэтому мужчина решил взять ее для своих дел.

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Мужчина похитил авто ВА3-2121 "Нива" с территории Свято-Троицкого Дуконского монастыря в селе Зеленое Верховинского района Ивано-Франковской области, чтобы перевезти козу и продукты из села Черемошное. Детали преступления описаны в приговоре Верховинского районного суда Ивано-Франковской области от 28 ноября 2024 года.

По данным судебного дела, обвиняемый, проживавший в то время в Свято-Троицком Диконском монастыре, пошел по грибы в лес в понедельник в августе — точной даты он не помнит. На обратном пути он увидел, что на территории монастыря припаркован автомобиль "Нива". Другой житель монастыря сказал мужчине, что этот автомобиль оставил незнакомец, который должен вечером его забрать.

Однако владелец за машиной не возвращался, и в пятницу подсудимый решил взять "Ниву", чтобы привезти козу из села Черемошна.

Двери авто не были закрыты, однако ключа в салоне не оказалось, поэтому мужчина завел двигатель, соединив провода замка зажигания. Около 9 утра он выехал из монастыря. На обратном пути около 16:00 заехал в магазин в с. Грамотное, чтобы забрать продукты для монастыря, однако там его задержали правоохранители. Оказалось, что владелец "Нивы" написал заявление об угоне.

Отмечается, что эксперт оценил рыночную стоимость ВА3-2121 в 102 474 грн.

В приговоре суда уточнили, что обвиняемый полностью признал вину и искренне сожалеет о своем поступке.

Суд назначил ему наказание по ч. 1 ст. 289 УК Украины — незаконное завладение транспортным средством. Мужчине присудили 3 года ограничения свободы.

Напомним, 10 декабря пресс-служба Национальной полиции сообщала, что правоохранители разоблачили банду, которая готовилась взорвать дом семьи волонтеров. Отмечается, что до этого с семьи требовали деньги за якобы проведенные в их жилье ремонтные работы.

В Кривом Роге 3 декабря мужчина почти сутки просидел в авто, чтобы не общаться с ТЦК. В Нацполиции сообщали, что мужчину остановили из-за нарушения правил дорожного движения, однако он отказался предоставлять документы и закрылся в машине.