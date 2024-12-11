На Івано-Франківщині чоловік викрав "Ниву" з монастиря, щоб перевезти козу: суд виніс вирок

Власник "Ниви", за словами звинуваченого, не повертався за припаркованою біля монастиря автівкою кілька днів, тому чоловік вирішив взяти її для своїх справ.

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Чоловік викрав авто ВА3-2121 "Нива" з території Свято-Троїцького Дуконського монастиря в селі Зелене Верховинського району Івано-Франківської області, щоб перевезти козу та продукти з села Черемошне. Деталі злочину описано у вироку Верховинського районного суду Івано-Франківської області від 28 листопада 2024 року.

За даними судової справи, обвинувачений, що проживав на той час у Свято-Троїцькому Діконському монастирі, пішов по гриби до лісу в понеділок у серпні — точної дати він не пам'ятає. На зворотному шляху він побачив, що на території монастиря припарковано автомобіль "Нива". Інший житель монастиря сказав чоловікові, що цей автомобіль лишив незнайомець, який має увечері його забрати.

Проте власник за автівкою не повертався, і у п'ятницю підсудний вирішив узяти "Ниву", щоб привезти козу з села Черемошна.

Двері авто не були зачинені, однак ключа в салоні не виявилося, тому чоловік завів двигун, з'єднавши дроти замка запалювання. Близько 9-ї ранку він виїхав із монастиря. На зворотному шляху близько 16:00 заїхав до магазину у с. Грамотне, щоб забрати продукти для монастиря, однак там його затримали правоохоронці. Виявилося, що власник "Ниви" написав заяву про викрадення.

Зазначається, що експерт оцінив ринкову вартість ВА3-2121 у 102 474 грн.

У вироку суду уточнили, що обвинувачений повністю визнав провину та щиро шкодує про свій вчинок.

Суд призначив йому покарання за ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловікові присудили 3 роки обмеження волі.

Нагадаємо, 10 грудня пресслужба Національної поліції повідомляла, що правоохоронці викрили банду, яка готувалася підірвати будинок сім'ї волонтерів. Зазначається, що до того з родини вимагали гроші за нібито проведені в їхньому житлі ремонтні роботи.

У Кривому Розі 3 грудня чоловік майже добу просидів в авто, щоб не спілкуватися з ТЦК. У Нацполіції повідомляли, що чоловіка зупинили через порушення правил дорожнього руху, проте він відмовився надавати документи та зачинився в автівці.