Не хотіли гасити вигаданий борг: банда готувалась підірвати будинок сім'ї волонтерів (фото)

За даними поліції, жертвами підриву мали стати керівниця фонду та її чоловік, демобілізований через важке поранення. З них вимагали гроші за ремонтні роботи.

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Правоохоронці запобігли замаху на вбивство родини волонтерів у Чернігівській області. Деталями 10 грудня поділилась пресслужба Національної поліції.

Поліціянти викрили банду, яка планувала підірвати волонтерів у власному будинку за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Йдеться про подружжя — керівницю благодійного фонду, який допомагає Силам оборони, та її чоловіка, який є демобілізованим після отриманого на фронті тяжкого поранення бійцем ЗСУ.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

У відомстві розкрили мотив злочину. За даними слідства, волонтери відмовились сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхній оселі. Фігуранти підготували чотири вибухові пристрої, споряджені порохом, гайками та запальними шнурами. Вони планували закинути вибухівку у спальню, де відпочивало б подружжя.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали двох членів банди — 43-річного чоловіка та 41-річну жінку. Їх спіймали "на гарячому", коли фігуранти готувались проникнути в чужу домівку.

Обом затриманим повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За рішенням суду підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Службі безпеки України уточнили, що затримані були організаторами банди. Також правоохоронці планують оголосити підозру їхньому спільнику.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, 1 грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП, в якій загинула 10-річна дівчинка. Фігурантом справи став пасажир BMW, який, за даними соцмереж, попри неповноліття кермував автівкою та потрапляв в аварію. В інтернеті з’явилось відео, на якому він нібито знову за кермом попри інцидент. Однак у поліції наголосили, що юнак перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Також інформацію про свої поїздки містом попри арешт спростував сам пасажир BMW. Він заявив, що відео було опубліковане подругою, і запевнив, що не зміг би опинитись за кермом, навіть якби захотів.