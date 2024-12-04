У Японії директор банку урізав собі зарплату на 30% через колишнього працівника: що він зробив

Колишній співробітник банку накачав наркотиками клієнта та його дружину, після чого пограбував їх та спробував позбавити життя. Інцидент не лише спричинив реформу в компанії, але й призвів до скорочення зарплат її топменеджерів.

Генеральний директор провідного японського банку публічно перепросив та скоротив собі зарплатню після того, як його колишнього працівника звинуватили в пограбуванні, замаху на вбивство та підпалі. Деталями 3 грудня поділились у Daily Star.

Кентаро Окуда очолює банк Nomura з 2020 року. Протягом наступних трьох місяців він отримуватиме скорочену на 30% зарплатню, аналогічні скорочення торкнуться й кількох інших топменеджерів.

Один з колишніх співробітників банку, за даними слідства, ввів наркотики літньому клієнту та його дружині, вкрав їхню готівку та підпалив будинок подружжя у Хіросімі. 29-річного чоловіка, який працював у відділі цінних паперів, звільнили у серпні.

"Ми хотіли б принести глибокі вибачення жертвам, а також багатьом іншим причетним людям за завдані великі незручності та занепокоєння. Нам щиро шкода", — заявив Окуда під час пресконференції 3 грудня.

Nomura — найбільший інвестиційний банк Японії, кількість його співробітників по всьому світу сягає 26 тисяч, а його офіси розташовані у Токіо, Лондоні та Нью-Йорку. Після інциденту банк співпрацює з поліцією.

Робота персоналу передбачає відвідування клієнтів вдома для консультацій. Тепер у банку анонсували зміни. Зокрема, компанія працюватиме над раннім виявленням неправомірної поведінки працівників, нагляд за такими візитами додому буде посилений, а отримати дозвіл на них буде важче.

"У доступному для огляду майбутньому менеджер супроводжуватиме співробітників, коли вони відвідуватимуть клієнтів додому, або розмовлятиме з клієнтами телефоном під час кожного візиту", — пообіцяли в Nomura.

Також Окуда розповів, що процеси найму будуть оновлені, а персонал пройде нове навчання з питань етики. За інформацією банку, експрацівник влаштувався в банк як випускник у квітні 2018 року. З квітня 2022 року він консультував з питань управління активами як індивідуальних, так і корпоративних клієнтів у Хіросімі.

Гендиректор банку добровільно скорочує собі зарплатню вже вдруге. Раніше він пообіцяв два місяці отримували на 20% менше грошей після того, як Nomura оштрафували за маніпуляції з ф’ючерсами на державні облігації. Проте два скандали не мали значного впливу на ціну акцій компанії.

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