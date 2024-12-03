Паніка на борту: безбілетниця, яка таємно пробралася на рейс до Парижа, виявилася росіянкою (відео)

Жінку виявили в літаку авіакомпанії Delta. У підсумку рейс затримали, а порушницю, яка незрозуміло як опинилася на борту, вивела поліція.

Жінка, яка пробралася на рейс авіакомпанії Delta Airlines з Нью-Йорка до Франції, через що на борту літака виникла паніка, оскільки ніхто не міг зрозуміти, як безквиткарка опинилася на борту, виявилася росіянкою. На новому відео вона просила бортпровідників "не відправляти її назад в Америку". Про це пише Daily Mail.

Росіянка вимагала притулку в Парижі і не хотіла до США

Цього тижня французька влада повідомила телеканалу ABC News, що жінка на ім'я Світлана Далі є громадянкою Росії і має посвідку на проживання у США.

Повідомляється, що 30 листопада в аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку сталося шокуюче порушення безпеки. Повідомляється, що Далі пройшла через контрольно-пропускні пункти і минула вихід на посадку авіакомпанії Delta, щоб пробратися на рейс до Парижа, незважаючи на відсутність дійсних проїзних документів.

Пасажири зняли на відео безквиткову пасажирку після того, як її спіймали бортпровідники. Далі стала агресивною і кричала на персонал, який намагався її допитати.

"Будь ласка, допоможіть мені! Я не хочу до Сполучених Штатів", — говорить вона у відео.

Пасажир Джайрам Дуку, який летів із Далі до Парижа, розповів, що безбілетниця спочатку прикинулася, що намагається знайти свої документи, а потім почала скандалити.

"Їй знадобилося 10 хвилин, щоб знайти свої сумки, щоб спробувати знайти свій посадковий талон. Якого у неї взагалі не було", — розповів Дуку.

Інша пасажирка розповіла, що бортпровідники намагалися заспокоїти росіянку, але в підсумку "ситуація загострилася".

Delta і TSA заявили, що почали розслідування, щоб з'ясувати, як Світлані Далі вдалося прослизнути повз контрольно-пропускні пункти.

Росіянка вимагала притулку в Парижі і не хотіла до США

"Немає нічого важливішого за питання безпеки. Ось чому Delta проводить вичерпне розслідування того, що могло статися, і буде співпрацювати з іншими зацікавленими сторонами у сфері авіації та правоохоронними органами з цією метою", — йдеться в заяві Delta.

Коли Далі прибула в паризький аеропорт Руассі — Шарль де Голль, французька влада заявила, що їй "відмовили у в'їзді через відсутність дійсного проїзного документа і помістили в зону очікування".

Оскільки вона мала дійсну посвідку на проживання в США, французька влада за кілька днів вирішила відправити її назад в аеропорт імені Кеннеді. На кадрах, знятих пасажирами зворотного рейсу, Далі знову кричить і протестує проти депортації, заявляючи, що їй потрібен "притулок від США".

Співробітники французького аеропорту також повідомили, що Далі раніше подавала клопотання про надання притулку у Франції, хоча вони не уточнили, коли саме вона подала клопотання і чи було його коли-небудь задоволено.

Нагадаємо, подібний випадок уже траплявся раніше. Громадянин РФ та Ізраїлю Сергій Очігава без паспорта, квитка та візи дивом пробрався на авіарейс Scandinavian Airlines, що летів із Копенгагена (Данія) до Лос-Анджелеса (США). Чоловік одразу привернув увагу бортпровідників під час авіаперельоту, бо "тинявся літаком", двічі просив добавки та намагався з'їсти шоколадку одного з членів екіпажу.